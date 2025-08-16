Трамп ва Путин қарийб уч соатлик музокаралардан сўнг келишувга эриша олмади
ASTANА. Кazinform – Владимир Путин ва Дональд Трамп Алясканинг Анкориж шаҳридаги “Эльмендорф-Ричардсон” ҳарбий базасида музокара ўтказмоқда.
Путин ва Трампнинг қўшма матбуот анжумани якунланди.
Путин-Трамп саммити натижалари
Владимир Путин Россия Украина хавфсизлиги учун ҳаракат қилишга тайёрлигини билдирди.
- Украина халқи — бизнинг қардош халқимиз. Россия Украинадаги можарога барҳам беришдан чин дилдан манфаатдор. Инқирознинг барча асосий сабабларини йўқ қилиш керак. Умид қиламизки, Киев можарони ҳал қилиш йўлидаги тараққиётга тўсқинлик қилмайди, — деди Путин.
АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан икки томонлама учрашувда “маълум бир силжиш” ва “катта тараққиёт”га эришганини айтди. Аммо унинг таъкидлашича, "келишувсиз битим бўлмайди".
- Бироздан кейин НАТОга қўнғироқ қиламан. Мен зарур деб ҳисоблаган одамлар билан боғланаман. Албатта, мен президент [Владимир] Зеленскийга қўнғироқ қилиб, бугунги учрашув ҳақида гапириб бераман. Охир-оқибат, ҳаммаси уларга боғлиқ, - деди Трамп бугун Анкориждаги саммитдан сўнг.
- Учрашувни жуда самарали ўтказдик ва кўп масалаларда келишиб олдик. Мақсадга тўлиқ эриша олмадик. Бироқ, бунга эришишимиз учун яхши имконият бор, - дея қўшимча қилди Трамп.
Матбуот анжумани якунида Путин навбатдаги учрашувни Москвада ўтказишни таклиф қилди. Трамп бу қизиқарли таклиф эканини айтди ва танқидларга қарамай, бундай имконият мавжудлигини истисно қилмади.
Президентлар йиғилган журналистларнинг саволларига жавоб бермай, минбарни тарк этишди.
Россия ва АҚШ делегациялари учун режалаштирилган тушлик бекор қилинди.
Икки томонлама учрашувдан сўнг Путин Форт-Ричардсон мемориал қабристонидаги совет аскарлари қабрига гулчамбар қўйди.
Путиннинг иш сафари якунланди. Кремлнинг Теlegram-каналида президентнинг самолётга чиқаётгани акс этган видео чоп этилди. Россия етакчиси зинадан кўтарилаётганда тўхтаб, қўл силкиб, таъзим қилди.
Россия президентидан кейин Трамп ҳам Аляскани тарк этди.
Музокаралар қандай ўтди?
Россия ва АҚШ раҳбарлари қўшма матбуот анжумани учун журналистлар олдига чиқди.
Путин ва Трампнинг кичик таркибдаги музокаралари якунланди, деб хабар беради ТАСС. Россия ва АҚШ президентлари 3 соатга яқин кичик форматда суҳбатлашди.
ОАВ вакиллари Путин ва Трампнинг матбуот анжуманини кутишмоқда.
“Учга уч” форматидаги Россия-Америка саммити 2 соатдан ортиқ давом этмоқда.
Россия ва АҚШ президентлари Анкориждаги “Эльмендорф-Ричардсон” ҳарбий базасида музокара бошлади, деб хабар берди CNN.
Учрашувда президент ёрдамчиси Юрий Ушаков ва Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров, АҚШ томонидан давлат котиби Марко Рубио ва АҚШ етакчисининг махсус вакили Стивен Уиткофф иштирок этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасидаги суҳбат фақат таржимонлар иштирокида бўлиб ўтиши ҳақида маълум қилганди.
Бироқ, АҚШ маъмурияти матбуот котиби Кэролайн Левитт Оқ уйдаги матбуот пулида журналистларга учрашувни юзма-юз эмас, балки "учга уч" форматида ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинганини айтди.
Кенгайтирилган йиғилишда АҚШ молия ва савдо вазирлари Скотт Бессант ва Говард Латник, Оқ уй аппарати раҳбари Сюзан Уайлс, мудофаа вазири Пит Хегсет иштирок этади.
Трамп Путинни самолёт зинапоясида шахсан кутиб олганидан сўнг, давлат раҳбарлари қизил гиламдан ўтишди. Улар ёзги далада суратга тушишдан олдин бир неча сўз алмашишди. Қисқа маросимдан сўнг иккаласи қўл бериб кўришди, сўнг Трампнинг Cadillac машинасида жўнаб кетишди.