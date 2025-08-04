Трамп шамол энергетикасини ривожлантириш дастурини тўхтатди
ASTANA. Kazinform – АҚШ президенти “денгиздаги шамол энергияси” билан боғлиқ лойиҳалар устида ишлашни тўхтатишни буюрди, дея хабар беради Euronews.
Океан энергиясини бошқариш бюроси (BOEM) Техас, Луизиана, Мэн, Нью-Йорк, Калифорния ва Орегон соҳиллари яқинида, шунингдек, Атлантика океанининг марказий қисмида турбиналар қуриш учун 1,42 миллион гектардан ортиқ ер ажратиш ҳақидаги қарорини бекор қилди.
Бу Дональд Трамп маъмурияти томонидан мамлакатнинг энергетика сиёсатидаги ўзгаришларни кўрсатувчи навбатдаги қадамдир.
Ўтган йили АҚШнинг ўша пайтдаги президенти Жо Байден шамол энергетикасини ривожлантириш учун федерал шельф ҳудудларини ижарага беришнинг беш йиллик жадвалини эълон қилди.
Бироқ, Трамп лавозимга киришганидан сўнг ўзидан олдинги президентнинг қарорларини аста-секин ўзгартирди. Шу тариқа, у нефть, газ ва кўмир қазиб олишни кўпайтиришга қаратилган қатор фармойишларни имзолади.
Ўтган ҳафта АҚШ ички ишлар вазири Даг Бургум ишончсиз деб топилган шамол ва қуёш электр станциялари учун имтиёзли режим бекор қилинганини эълон қилди.
Оқ уй, шунингдек, энергия ривожланишини бошқа ердан фойдаланиш билан мувозанатлаш учун юқори шамол салоҳиятига эга федерал ерларни олиб қўйишни ҳам кўриб чиқмоқда.
Оқ уйнинг қазиб олинадиган ёқилғи дастури аввалроқ иқлимшунослар ва экологлар томонидан танқид қилинган эди.
Улар АҚШ Энергетика вазирлигини иқлим ўзгариши ва глобал исиш, шунингдек, бутун дунё бўйлаб иқлим офатлари ва экстремал об-ҳаво ҳодисаларига эътибор бермасликда айблайди.
Шотландияга ташрифи чоғида Трамп Еврокомиссия раҳбари Урсула фон дер Ляйен билан бўлиб ўтган матбуот анжуманида шамол энергиясини “ишламайдиган” ва “фирибгарлик” деб атади.