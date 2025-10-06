Трамп Оқ уйда UFC жанги санасини эълон қилди
ASTANA. Kazinform - Дональд Трамп тарихий UFC турнири 2026 йил 14 июнь куни Оқ уйда ўзининг 80 ёшга тўлиши муносабати билан ўтказилишини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири Daily Mailга таяниб.
Бу ҳақда президент АҚШ ҳарбий-денгиз кучларининг яқинлашиб келаётган 250 йиллиги муносабати билан Норфолк ҳарбий-денгиз станциясида сўзлаган нутқида маълум қилди.
Трамп UFC раҳбари Дан Уайтни яқин дўст деб билади ва спорт мухлисларини ўзининг сиёсий округи қаторига қўяди.
Уайт Sports Business Journalга маълум қилишича, тадбирдан кейин Оқ уйнинг жанубий боғчасидаги газонни алмаштириш учун UFC 700 минг доллар сарфлайди.
Уайт, шунингдек, Оқ уйдаги мусобақада қатнашадиган жангчилар Трампнинг Овал кабинетидан рингга чиқишларини ва кейин кутилган 5000 томошабин олдида “Октагон”га ўтишларини эълон қилди.
Конор Макгрегор кечанинг асосий иштирокчиларидан бири бўлади. Ирландияликнинг UFCдаги сўнгги жанги 2021 йил июль ойида бўлиб ўтган, у шунда ашаддий рақиби Дастин Порьега ютқазганди.
Шу ҳафта бошида Макгрегор узоқ кутилган UFCга қайтиши “қарор бўлган”ини ва у Оқ уйдаги тадбирда жанг қилишга ҳозирлик кўраётганини маълум қилганди.
Энди Макгрегорнинг қайд этишича, у ва Уайт унинг қайтиш шартлари бўйича келишиб олган, бу Майкл Чандлерга қарши бўлиши мумкин.