Трамп муҳожирлар учун қоидаларни кучайтирди
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти бошпана изловчилар ва айрим гуманитар дастурлар иштирокчиларига мамлакатда ишлашга рухсат бериш қоидаларини кучайтирувчи янги сиёсатни тасдиқлади.
Report агентлигининг хабар беришича, ҳужжатларнинг амал қилиш муддати аввалгидек 5 йил эмас, балки 18 ойни ташкил этади.
АҚШ Фуқаролик ва иммиграция хизматлари (USCIS) комиссари Жозеф Эдлоу ушбу қарор ариза берувчилар устидан назоратни кучайтириш имконини беришини тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, чет элликлар Қўшма Штатларда ишлаш ҳуқуқ эмас, балки имтиёз эканлигини ёдда тутишлари керак.
Эдлоу бу чора 26 ноябрда Вашингтонда содир бўлган воқеага жавоб эканлигини тушунтирди. Шунда Афғонистонда туғилган Раҳмонуллоҳ Лаканвал Оқ уй яқинида Миллий гвардия қўшинларига қарата ўт очган эди. Икки киши жароҳат олди ва бир кундан кейин 20 ёшли Сара Бакстром вафот этди. Ҳозир унинг 24 ёшли ҳамкасби оғир аҳволда.
Шуни таъкидлаш керакки, Трамп Далласдаги қотилликдан кейин иммиграция сиёсатини кучайтиришини эълон қилди. АҚШ президенти Техас штатининг Даллас шаҳрида Чандра Мули Нагамаллайянинг ўлдирилишини "жирканч" жиноят ва иммиграция хатоларининг натижаси деб атади.