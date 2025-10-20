OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:35, 20 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги келишув билан боғлиқ баёнот берди

    ASTANA. Kazinform - АҚШ маъмурияти Ғазо секторида ўт очишни тўхтатиш келишуви амалда, деб тахмин қиляпти. Бу ҳақда президент Дональд Трамп маълум қилди, дея хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.

    Когда начнется перемирие между Израилем и ХАМАС
    Фото: Anadolu

    Оқ уй матбуот хизмати Air Force One самолёти бортида журналистлар билан суҳбатда маълум қилганидек, Америка раҳбари бу борадаги саволга жавоб бериб, ўт очишни тўхтатиш келишуви "ҳали ҳам амалда" эканлигини айтди.

    Эслатиб ўтамиз, Исроил армияси 10 октябрда эришилган ўт очишни тўхтатишга қарамай, 19 октябрда Ғазо сектори шимолидаги Жабалия ҳудудига ҳаво ҳужуми уюштирди ва бу Фаластиннинг ҲАМАС ҳаракатининг қонунбузарликларига жавоб эканлигини даъво қилди.

    Кейинроқ Исроил Ғазога бир неча марта зарба берганидан сўнг ўт очишни тўхтатиш режимини тиклагани маълум қилинди.

    Теглар:
    АҚШ Дональд Трамп Исроил Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!