Трамп Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги келишув билан боғлиқ баёнот берди
ASTANA. Kazinform - АҚШ маъмурияти Ғазо секторида ўт очишни тўхтатиш келишуви амалда, деб тахмин қиляпти. Бу ҳақда президент Дональд Трамп маълум қилди, дея хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.
Оқ уй матбуот хизмати Air Force One самолёти бортида журналистлар билан суҳбатда маълум қилганидек, Америка раҳбари бу борадаги саволга жавоб бериб, ўт очишни тўхтатиш келишуви "ҳали ҳам амалда" эканлигини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Исроил армияси 10 октябрда эришилган ўт очишни тўхтатишга қарамай, 19 октябрда Ғазо сектори шимолидаги Жабалия ҳудудига ҳаво ҳужуми уюштирди ва бу Фаластиннинг ҲАМАС ҳаракатининг қонунбузарликларига жавоб эканлигини даъво қилди.
Кейинроқ Исроил Ғазога бир неча марта зарба берганидан сўнг ўт очишни тўхтатиш режимини тиклагани маълум қилинди.