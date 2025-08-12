Трамп Хитойга божларни 90 кунга кечиктирди
ASTANA. Kazinform - АҚШ президенти Дональд Трамп Хитойдан келадиган товарларга божлар жорий этишни яна 90 кунга кечиктирди. У тегишли фармонни 11 август, душанба куни имзолади, дея хабар беради Kazinform Еuronewsга таяниб.
Еuronewsнинг хабар беришича, Трамп аввалги келишув муддати тугашига бир неча соат қолганда уни узайтириш ҳақидаги буйруқни имзолаган.
Қайд этилишича, ушбу буйруқсиз Хитойдан АҚШга импорт қилинадиган божлар 145 фоизгача ошган бўларди.
Аввалроқ Хитой ТИВ Вашингтон “тенглик, ҳурмат ва ўзаро манфаатлар асосида” ижобий натижаларга эришишига умид билдирган эди.
Жорий йил апрель ойида Дональд Трамп Хитой маҳсулотларига 245 фоизлик божлар жорий этиш билан таҳдид қилган эди. Хитой бунга жавобан ўз тарифлари тўплами билан жавоб берди, у илгари 125% қилиб белгилаган эди.
Бироқ май ойи бошида Пекин ва Вашингтон музокаралар олиб бориш ва бир-бирларининг позицияларига аниқлик киритиш мақсадида 90 кунлик “сулҳ”га келишиб олдилар.
Ўтган ой Хитой ва Америка делегациялари Стокгольмда учрашдилар ва у ерда "сулҳ" ни яна уч ойга узайтириш тўғрисида қарор қабул қилинган деб умид қилинади.
Америка матбуотига кўра, Оқ уй расмийлари оптимизм руҳида ва улар якуний савдо битими яқин 90 кун ичида тузилиши мумкинлигини истисно қилмаяпти.
Дональд Трамп эса бу борада жуда ноаниқ гапирди, гарчи у шахсан Хитой ва унинг раҳбари Си Цзиньпиннинг ҳаракатларини олқишлаган бўлсада.
Аввалроқ Kazinform агентлигининг халқаро кузатувчиси Трампнинг тарифлари жаҳон бозорининг мавжудлигини шубҳа остига қўйишини ёзган эди.