Трамп апрель ойида Хитойга ташриф буюради
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп 2026 йил апрель ойида Хитойга ташриф буюриш режасини тасдиқлади, деб хабар беради ТАСС.
«Мен Хитой раиси Си Цзиньпин билан жуда яхши чиқишаман. Апрель ойида Хитойга бораман», — деди Америка етакчиси.
У буни Ғарбнинг йирик нефть компаниялари раҳбарлари билан Венесуэла атрофидаги вазиятни муҳокама қилган учрашувида айтди.
Трамп октябрь ойида Си Цзиньпин билан телефон орқали суҳбатлашгандан сўнг, бўлажак ташрифи ҳақида маълум қилди ва Хитой етакчисининг 2026 йил апрель ойида таклифини қабул қилганини таъкидлади.
АҚШ президентининг сўзларига кўра, бундан кейин Хитой етакчисининг Америкага давлат ташрифи режалаштирилган.
АҚШ молия вазири Скотт Бессант илгари Дональд Трамп ва Си Цзиньпин 2026 йилда тўрт марта учрашиши мумкинлигини башорат қилган. У иккита давлат ташрифидан ташқари, Флорида штатининг Дорал шаҳрида бўлиб ўтадиган G20 саммитида, шунингдек, Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтадиган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги форуми доирасида музокаралар ўтказилиши мумкинлигини таъкидлади.