    10:00, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Тожикистонда зилзила содир бўлди

    ASTANА. Kazinform – Ер ости силкинишлари 28 январь куни Астана вақти билан соат 4:32 да (Гринвич вақти билан 27 январь куни соат 23:32) Тожикистон ҳудудида қайд этилди, деб хабар беради Қозоғистон Миллий маълумотлар маркази.

    зилзила
    Фото: Anadolu

    ҚР МЯМ Геофизик тадқиқотлар институти Маълумотлар марказининг тезкор маълумотига кўра, зилзила эпицентри 38.31 даража шимолий кенглик ва 73.82 даража шарқий узунликда жойлашган.

    Магнитудаси - mpv=4.2.

    Энергетик синфи - K=11.6.

    Чуқурлиги - h=184 километр.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Камчатка ўлкасида 5,4 магнитудали зилзила содир бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

