Тожикистон Роғун ГЭСи қурилиши учун 1 миллиард доллар ажратади
ASTANA. Kazinform - 2026 йилда Тожикистонда қурилаётган Роғун ГЭСи қурилиши учун 1 миллиард доллар ажратиш режалаштирилган. Бу ҳақда Kazinform агентлиги мухбири хабар беради.
Матбуот анжуманида Тожикистон Республикаси молия вазири Файзиддин Қаҳҳорзода бу йил ҳукумат Роғун ГЭСи қурилиши учун камида 10 миллиард сомоний (тахминан 1 миллиард доллар) ажратиш ниятида эканлигини маълум қилди. Шундан республиканинг ўз маблағлари 8,2 миллиард сомоний (872 миллион доллар) ни ташкил этади ва бу маблағлар давлат бюджетидан тақдим этилади.
Вазирнинг сўзларига кўра, халқаро ҳамкорлардан инвестицияларни жалб этиш орқали молиялаштириш ҳажми ошиши мумкин.
“Тожикистон ҳукумати ушбу маблағларни олиш учун маълум талабларни бажариши керак эди. Барча шартлар тўлиқ бажарилди, натижада Жаҳон банкидан 350 миллион долларлик биринчи траншда молиялаштириш бошланди. Ушбу ташкилотдан қўшимча 300 миллион доллар ажратиш бўйича музокаралар ҳам муваффақиятли якунланди. Ушбу маблағларни шу йилнинг ўрталарида олиш мумкин”, — деди Ф. Қаҳҳорзода.
Унинг сўзларига кўра, Ислом тараққиёт банки, Саудия Арабистони тараққиёт жамғармаси, Қувайт тараққиёт жамғармаси ва Осиё инфратузилма инвестиция банки орқали жами 850 миллион долларлик маблағларни жалб этиш тартиблари ҳам якунланмоқда.
Роғун ГЭСи - Роғун шаҳри яқинидаги Вахш дарёсида қурилаётган йирик гидроэлектростанция. Лойиҳа тўлиқ қуриб битказилгандан сўнг, 335 метр баландликдаги тўғон дунёдаги энг баланд гидроэлектростанцияга айланади ва ўрнатилган қуввати 3780 МВт бўлган станция Марказий Осиёдаги энг йирик энергетика объектига айланади. Ишлаб чиқарилган электр энергияси CASA-1000 лойиҳаси доирасида Покистонга экспорт қилиниши режалаштирилган.