Тожикистон халқаро Наврўз марказини ташкил этади
ASTANA. Kazinform — Тожикистон халқаро Наврўз марказини ташкил этади. Бу ҳақда Президент Эмомали Раҳмон парламентга йиллик мурожаатида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Давлат раҳбари Наврўз каби бой гуманистик анъаналар аждодларимиз қолдирган ноёб мерос эканлигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, бу қадриятларни чуқур ўрганиш ва келажак авлодларга маънавий хазина сифатида ишониб топшириш керак. Э. Раҳмон Наврўзни нафақат халқ байрами, балки инсонпарварлик, авлодлар давомийлиги ва минг йиллар давомида шаклланган маънавий қадриятларни ўзида мужассам этган абадий фалсафа сифатида ҳам таърифлади.
“Тарихий хотирани тиклаш фуқароларнинг, айниқса, миллат ва давлат келажаги бўлган ёшларнинг миллий онгини мустаҳкамлашда муҳим рол ўйнайди”, — деди Тожикистон Президенти.
Янги марказ Наврўз тарихий хотира ва маънавий мероснинг ажралмас қисми бўлган мамлакатлардан олимлар, тадқиқотчилар ва маданият арбобларини бирлаштирадиган халқаро платформага айланади.
Тожикистон Миллий Фанлар академияси, шунингдек, бошқа илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш муассасалари олимлар ва мутахассисларни жалб этган ҳолда Халқаро Наврўз маркази концепциясини ишлаб чиқиш вазифасини зиммасига олди.