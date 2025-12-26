Тожикистон-Афғонистон чегарасида тўртта янги чегара пости очилди
ASTANA. Kazinform – Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон Мудофаа вазирлигига ташриф буюрди ва Афғонистон билан чегарадаги тўртта чегара постини масофадан туриб очди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Тожикистон раҳбари матбуот хизматининг маълумотларига кўра, Афғонистон билан давлат чегарасининг ушбу баланд тоғли ва қийин қисмида биринчи марта чегара постлари қурилди. Уларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун 70 километрдан ортиқ узунликдаги янги автомагистрал, шунингдек, бошқа ёрдамчи инфратузилма қурилди.
Сўнгги икки-уч йил ичида 80 та янги чегара постлари қурилиб, техника ва ускуналар, шунингдек, барча ҳарбий, хизмат ва уй-рўзғор буюмлари билан жиҳозланган.
Хизмат кўрсатиш учун зарур шароитларни яратишдан ташқари, аскарлар учун казармалар, ошхоналар, ҳаммомлар, иситиш тизимлари ва ўқув майдончалари, офицерлар ва уларнинг оилалари учун алоҳида турар-жой бинолари қурилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тожикистон раҳбари Тожикистон-Афғонистон чегарасида хавфсизлик чораларини кучайтиришни буюргани ҳақида хабар берган эдик.