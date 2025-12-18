Тожикистон 12 йиллик таълим тизимига ўтишни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform — Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон ҳукуматга 12 йиллик таълим тизимига ўтиш учун зарур чораларни кўришни буюрди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Бу йилги нутқида у Тожикистон таълим тизимини ягона халқаро маконга тезкор интеграция қилиш учун мамлакат пойтахтидаги олий таълим муассасалари учун кредит тизимига ўтиш 2004 йилда бошланганини ва 2014 йилда ушбу таълим муассасаларининг барчаси ушбу тизимга ўтказилганини таъкидлади. Шунинг учун ушбу тизимнинг афзалликлари ва камчиликларини таҳлил қилиш ва баҳолаш вақти келганини эслатди.
“Таҳлилларга кўра, кейинги 25 йил ичида Тожикистондаги ўқувчилар сони тўрт миллионга етади. Шунинг учун биз энди кўпроқ ўқитувчиларни тайёрлаш, таълим муассасаларини қуриш ва таълим тизимини халқаро стандартларга мослаштириш, яъни 12 йиллик таълим тизимига ўтиш чораларини кўришимиз керак”, — деб таъкидлади Эмомали Раҳмон.
У мамлакат ҳукуматига 2030 йилгача Миллий таълимни ривожлантириш стратегиясини амалга оширишни ҳар томонлама кўриб чиқиш ва уни янги мақсадларга мувофиқ такомиллаштириш вазифасини топширди.
“Шуни ёдда тутишимиз керакки, давлат ва миллатнинг келажаги бевосита билимли, саводли, ўз касбини пухта биладиган, етарли билим ва маданиятга эга, фанатизмдан холи, ватанпарварлик руҳида тарбияланган ва кучли миллий туйғуга эга авлодга боғлиқ”, — деди Тожикистон раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тожикистонда кейинги беш йил ичида 1,4 миллион иш ўрни яратилиши ҳақида хабар берган эдик.