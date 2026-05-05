Тоза қўллар - ишончли ҳимоя: оддий одат касалликларнинг олдини қандай олади
ASTANA. Kazinform – 5 май - Бутунжаҳон қўл гигиенаси куни. Қозоғистон Республикаси Президенти маъмуриятининг Санитария-эпидемиология экспертизаси маркази мутахассислари одамларга кўплаб касалликларнинг олдини олишга ёрдам берадиган битта оддий одатни эслатиб ўтдилар. Лаборатория тажрибалари ҳар куни қўллар инфекциялар юқишида энг кўп учрайдиган омил эканлигини тасдиқлайди, деб хабар беради Kazinform.
Санитария-эпидемиология экспертизаси маркази мутахассислари ўз ишларида биологик материаллар ва микроорганизмлар билан ҳар куни шуғулланадилар. Лаборатория тадқиқотлари шуни аниқ кўрсатадики, ҳатто тоза кўринадиган қўлларда ҳам касалликка олиб келиши мумкин бўлган бактериялар ва вируслар бўлади.
Кўпинча одам "бирон бир жойда" эмас, балки ўз ҳаракатлари орқали - ифлосланган юзалар билан алоқа қилгандан кейин юзига, овқатига ёки нарсаларга тегиб, касалликни юқтириб юради. Жамоат транспортидаги эшик тутқичлари, телефонлар, пуллар ва тутқичлар микроорганизмларнинг манбаидир.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, оддий ва мунтазам қўл ювиш ичак ва нафас олиш йўллари инфекциялари хавфини сезиларли даражада камайтиради.
Қачон қўлларингизни ювиш айниқса муҳим:
- очиқ ҳавода бўлгандан ва жамоат транспортидан фойдалангандан кейин
- овқатланишдан ва овқат тайёрлашдан олдин
- жамоат жойларига ташриф буюргандан кейин
- ҳайвонлар билан алоқа қилгандан кейин
- йўталгандан ёки аксиргандан кейин
Буни тўғри бажариш учун:
- қўлларингизни совун билан камида 20 сония давомида ювинг.
- Бунда барча жойларни яхшилаб ювинг: кафтлар, қўлларнинг орқа қисми, бармоқлар ва тирноқлар оралари. Агар сув бўлмаса, қўл дезинфекцияловчи воситасидан фойдаланинг.
Тушуниш муҳим: қўл дезинфекцияловчи воситаси ҳар доим ҳам қўл ювиш ўрнини боса олмайди, айниқса кўринадиган ифлосланиш бўлса.
Лаборатория мутахассислари қўл гигиенаси қоидаларига қатъий риоя қилишни тавсия қиладилар, чунки ҳатто энг кичик қоидабузарлик ҳам тест натижаларига таъсир қилиши мумкин. Бироқ худди шу тамойиллар кундалик ҳаётда ҳам қўлланилади, ҳар бир инсоннинг соғлиғини ҳимоя қилади.
Атиги бир неча сония давом этадиган бу оддий ҳаракат соғлиқни сақлашнинг энг самарали усулларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг "Қўл гигиенасига сарфланган сониялар ҳаётни сақлаб қолади" чақириғига амал қилиб, лаборатория мутахассислари санитария-эпидемиологик хавфсизликни таъминлашга сезиларли ҳисса қўшадилар.