    21:19, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    "Тоза Қозоғистон": Президент Телерадиокомплекси жамоаси Астанадаги шанбаликда иштирок этди

    ASTANА.Кazinform – Президент Телерадиокомплекси жамоаси "Тоза Қозоғистон" республика экологик акцияси доирасида ўтказилган умумшаҳар шанбалигида фаол иштирок этди.

    шанбалик
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/Kazinform

    ТРК ходимлари Астана шаҳар ҳокимлиги томонидан санитария тозалаш зоналаридан бири сифатида белгиланган Нура-Есил канали бўйлаб белгиланган ҳудудни тозалашга чиқишди.

    Журналистлар тоза ва яшил мамлакат яратиш бўйича умумхалқ ташаббусини қўллаб-қувватладилар, қирғоқ зонасини ахлатдан тозаладилар ва жамоат жойларини тартибга келтирдилар. Бу пойтахтни ободонлаштиришга катта ҳисса қўшди.

    шанбалик
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/Kazinform

    Экологик тадбирда шаҳар аҳолиси, давлат органлари, меҳнат жамоалари, бизнес тузилмалари вакиллари, кўнгиллилар, маслиҳат депутатлари, жамоат ташкилотлари, шунингдек, маданият ва спорт арбоблари иштирок этди.

    Пойтахтнинг турли туманларида кенг қамровли тозалаш ишлари олиб борилди, кўчалар, пиёдалар йўлаклари ва ҳовлилар тозаланди, турар жой ҳудудлари тартибга келтирилди, ноқонуний ахлатхоналар олиб ташланди. Бундан ташқари, яшил майдонларни сақлаш ва шаҳарни кўкаламзорлаштириш бўйича мавсумий ишлар амалга оширилди.

    шанбалик
    Фото: Kazinform

    Кенг кўламли экологик акцияда 120 мингдан ортиқ шаҳар аҳолиси иштирок этди. 10 минг дарахт экилди, 150 тоннадан ортиқ ахлат йиғилди ва олиб ташланди.

    Бугунги шанбалик яна бир бор тоза ҳовли, тоза туман ва тоза шаҳар ғояси фуқароларнинг кундалик ҳаёт тарзига ва шахсий танловига айланиб бораётганини кўрсатди.

    шанбалик
    Фото: Kazinform

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари "Тоза Қозоғистон" республика экологик акциясида иштирок этди.

    шанбалик
    Фото: Kazinform

     

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
