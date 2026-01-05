"Тоза Қозоғистон" - экологик маданиятни шакллантирувчи миллий лойиҳа
ASTANА. Кazinform – "Тоза Қозоғистон" бир марталик экологик кампания емас, балки жамиятнинг экологик хабардорлигини оширишга қаратилган узоқ муддатли миллий лойиҳадир. Бу ҳақда «JASYL EL» ёшлар меҳнат отрядлари Республика штаби раҳбари Нурасил Бекматов Кazinformга берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, лойиҳанинг асосий мақсади атроф-муҳитни муҳофаза қилиш маданиятини шакллантириш, экологик вазиятни яхшилаш ва ҳар бир фуқаронинг табиат олдидаги масъулиятини оширишдир.
— Экология масаласи миллий хавфсизлик, аҳоли саломатлиги ва барқарор ривожланиш тамойиллари билан бевосита боғлиқ. Тоза атроф-муҳит юқори сифатли ҳаётнинг асосидир. Шу нуқтаи назардан, "Тоза Қозоғистон" лойиҳасини мамлакат келажагига инвестиция деб аташ учун барча асослар мавжуд, — деди у.
«JASYL EL» 2005 йилдан бери аҳоли пунктларини ободонлаштириш, дарахт экиш ва экологик маданиятни тарғиб қилиш бўйича тизимли иш олиб бормоқда.
Нурасил Бекматовнинг сўзларига кўра, 2025 йилда «JASYL EL» орқали 35,9 минг нафар ёш мавсумий иш билан таъминланган. "Тоза Қозоғистон" умумхалқ лойиҳаси ишга туширилганидан бери ёшлар меҳнат отрядлари 2,5 мингдан ортиқ тадбирларни ташкил қилишди, 50 мингга яқин дарахт экишди ва 46 минг тоннадан ортиқ чиқиндиларни олиб ташлашди.
– Лойиҳанинг асосий натижаси шундаки, тозалик вақтинчалик кампания эмас, балки кундалик одатга айланди. Ҳар бир фуқаро ўз ҳовлисидан, кўчасидан, иш жойидан бошлаб атроф-муҳитга эҳтиёткорлик билан эътибор беришни одатий хатти-ҳаракатлар сифатида қабул қилиши керак, – деди штаб раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, «JASYL EL» отрядлари нафақат шанба кунлари, дарахт экиш кампаниялари ва жамоат жойларини тозалашда фаол иштирок этади, балки экологик таълим ва масъулиятни тарғиб қилувчи кучга ҳам айланади. Отряд аъзолари учун тозалик бурч эмас, балки фуқаролик тамойилидир.
Лойиҳа шунингдек, чиқиндиларни саралаш, яшил майдонларни кўпайтириш, сув манбаларини ҳимоя қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш маданиятини ҳам кўзда тутади. Ушбу чора-тадбирлар жамиятда экологик хабардорликни оширади ва ёшларнинг, хусусан, табиатга бўлган муносабатини ўзгартиришга ҳисса қўшади.
Нурасил Бекматовнинг таъкидлашича, "Тоза Қозоғистон" лойиҳасини самарали амалга ошириш шаффофлик ва тизимли мониторинг билан бевосита боғлиқ. Бу йўналишда марказий ва маҳаллий ижроия органларидан ташқари, жамоат ташкилотлари ва ёшлар ҳаракатлари ҳам фаол иштирок этмоқда.
– Ҳар бир тадбир бўйича батафсил ҳисобот тайёрланмоқда ва унинг натижалари жамоатчиликка очиқ тарзда тақдим этилмоқда. Ижтимоий тармоқлар ва оммавий ахборот воситалари орқали мунтазам равишда маълумотлар тақдим этилмоқда. Бу жамоатчилик ишончини оширади ва фуқароларни лойиҳада фаол иштирок этишга ундайди, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, "Тоза Қозоғистон" лойиҳаси ва «JASYL EL» ёшлар меҳнат гуруҳлари фаолияти уйғун тарзда бирлаштирилган ва мамлакатда экологик маданиятни шакллантиришда муҳим кучга айланмоқда.
Эслатиб ўтамиз, жамиятдаги янги этика — "Тоза Қозоғистон" ички сиёсатнинг асосий тамойилларидан бири сифатида тасдиқланди.