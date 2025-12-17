OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:36, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Тошкентда FIFAнинг Марказий Осиё минтақавий офиси очилади

    TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев “2027-йилда 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатини ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорни имзолади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Ташкентте FIFA-ның Орталық Азия елдері бойынша аймақтық кеңсесі ашылады
    Фото: fifa.com

    Ҳужжатда Ўзбекистон ва Озарбайжонда U-20 Жаҳон чемпионатини юқори савияда ташкил этиш, Халқаро футбол федерацияси ва Осиё футбол конфедерациясининг нуфузли мусобақаларини ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар ўрин олган.

    Ташкентте FIFA-ның Орталық Азия елдері бойынша аймақтық кеңсесі ашылады
    Фото: Kazinform

    Қарорга кўра, Тошкент шаҳридаги Ўзбекистон футбол ассоциацияси биносида FIFAнинг Марказий Осиё бўйича минтақавий офиси очилади.

    Уни ташкил этиш харажатлари асосан FIFA томонидан ажратиладиган маблағ ҳисобидан қопланади, қолган қисмини Ўзбекистон футболини қўллаб-қувватлаш жамғармаси қоплайди.

    Эслатиб ўтамиз, 2027 йилда Ўзбекистон ва Озарбайжон биргаликда FIFA U-20 Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади.

    Муаллиф: Алихан Асқар

    Теглар:
    Марказий Осиё Футбол Спорт Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!