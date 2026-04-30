Tolqyn Film Fund Марказий Осиёда кинолойиҳалар танловини эълон қилди
ASTANA. Kazinform – Марказий Осиё муаллифлари учун очиқ кинолойиҳалар танлови эълон қилинди. Аризалар жорий йил 30 майга қадар қабул қилинади, деб хабар беради Kazinform агентлиги Tolqyn Film Fundга таяниб.
Энг яхши лойиҳалар минтақадаги биринчи кино венчур фондидан инвестиция жалб қилиш ва ҳақиқий фильмга айланиш имкониятига эга бўлади.
Tolqyn Film Fund OEIC Ltd. DASCO Capital бошқаруви остида фаолият юритади ва АХММ майдонида рўйхатдан ўтган бўлиб, бу ҳамкорликнинг шаффоф ва замонавий моделини таъминлайди. Фонд тайёр сценарий даражасидаги лойиҳаларга инвестиция киритади, уларни бозорга чиққунга қадар кузатиб боради ва прокат, платформалар ҳамда халқаро сотувлар каби тижорат натижасига эътибор қаратади. Ҳозирга қадар фонд 5 та фильмга инвестиция киритган бўлиб, ўз портфелини шакллантирган ва контент билан тизимли ишлашни йўлга қўймоқда.
Фонднинг биринчи фильми «Дәстүр: теріс бата» нафақат Қозоғистонда, балки Қирғизистон, Ўзбекистон, Тожикистон ва Россияда ҳам кенг прокатга чиқди.
Фонднинг 2028 йил ёзигача бўлган режаларига кўра, у 20 тагача фильмга инвестиция киритишни, шу жумладан нафақат қозоғистонлик, балки минтақавий жамоалар томонидан яратиладиган лойиҳаларни ҳам қўллаб-қувватлашни мақсад қилган.
Танловда хронометражи 75 дақиқадан бошланган тўлиқ метражли фильмлар ва анимация лойиҳалари иштирок этиши мумкин. Ариза топшириш учун жамоалар базавий ҳужжатлар тўпламини тайёрлаши лозим: тайёр сценарий, лойиҳанинг молиявий модели, фильм ва жамоа тақдимоти, шунингдек, маркетинг режаси ва унинг тарғиби ҳамда дистрибуциясини тушунтирувчи стратегия.
Танлов уч босқичда ўтказилади: биринчи босқичда тижорат салоҳиятига эга лойиҳалардан шорт-лист шакллантирилади, иккинчи босқичда жамоалар лойиҳаларни экспертлар кенгаши (Advisory Board) олдида тақдим этади, шундан сўнг энг яхши лойиҳалар фонднинг Инвестиция қўмитаси кўриб чиқишига тақдим этилади ва у инвестициялар бўйича якуний қарор қабул қилади.
Аризалар қабул қилиш 2026 йил 30 майга қадар давом этади. Аризалар электрон почта орқали қабул қилинади: tolqyn@dasco.kz. Мулоқот учун телефон: +7 701 352 44 65.
Танлов қоидалари билан бу ерда танишиш мумкин.