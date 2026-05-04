Тоқаев Dubai World Trade Center раҳбари билан рақамли иқтисодиётни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари World Trade Center ижрочи вице-президенти Трикси Лохмирмандни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Учрашув давомида Қозоғистоннинг рақамли иқтисодиётини ривожлантириш истиқболлари ва халқаро технология платформалари доирасидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди. Президент Қозоғистон кейинги уч йил ичида тўлиқ рақамли давлатга айланиш бўйича улкан мақсад қўйганини таъкидлади.
Алматида бўлиб ўтаётган Марказий Осиёдаги биринчи GITEX AI Central Asia & Caucasus форуми ушбу стратегик йўналишнинг ёрқин намунасидир ва мамлакатнинг глобал технологик кун тартибини шакллантиришда иштирок этишга тайёрлигини намойиш этади.
Учрашувда Алматининг технология маркази сифатидаги ролига алоҳида эътибор қаратилди. Бу шаҳарда мамлакат IТ компанияларининг учдан бир қисми жойлашган. Ривожланган экотизим фаол стартаплар, инвесторлар ва халқаро ўйинчиларни ўз ичига олади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Трикси Лохмирманднинг GITEX AI Central Asia & Caucasus форумини халқаро миқёсда тарғиб қилишга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.
Dubai World Trade Center ижрочи вице-президенти платформа технология бозоридаги асосий иштирокчиларни бирлаштириши ва янги ҳамкорлик алоқаларини очишини таъкидлади.
— Суҳбат давомида ҳар йили Марказий Осиёда GITEX AI Central Asia & Caucasus платформасини ташкил этиш, шунингдек, Қозоғистонда бошқа минтақавий тадбирларни ўтказиш имкониятлари кўриб чиқилди, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Sinovation Ventures ва 01ai бош директорини қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик.