    Тинч океанида 6,8 магнитудали зилзила содир бўлди

    ASTANA. Kazinform - Душанба куни Гринвич бўйича соат 21:47 да Вануату минтақасида 6,8 магнитудали зилзила содир бўлди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.

    р
    Фото: eskisehir.net

    АҚШ Геология хизмати маълумотларига кўра, зилзила эпицентри жанубий кенглик 21,09 даража ва шарқий узунлик 173,80 даража координатали нуқтада қайд этилган. Гипомарказ 10 км чуқурликда жойлашган.

    Эслатиб ўтамиз, 1 сентябрга ўтар кечаси Афғонистонда 6 магнитудали зилзила содир бўлган эди.

    Афғонистондаги зилзила қурбонлари сони 2200 кишидан ошди.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
