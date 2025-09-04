OZ
    15:39, 04 Сентябрь 2025

    Tesla савдоси пасайишда давом этмоқда

    ASTANA. Kazinform — Tesla сотуви Германияда пасайишда давом этмоқда, деб хабар беради DW.

    Трамптың кесірінен Tesla компаниясы тек баж салығына бола 300 млн доллар жоғалтты
    Фото: DW

    Бу 2025 йил август ойидаги Федерал Автотранспорт агентлигининг (KBA) ҳисоботида маълум бўлди. Шу ойда Германияда атиги 1441 та Tesla электромобили рўйхатга олинган, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 39 фоизга камдир.

    Шу билан бирга, бошқа электромобилларга талаб юқорилигича қолмоқда: уларнинг сотуви жами 45,7 фоизга ошиб, 39 367 тага етди. Бу ҳар бешта янги автомобилдан бирига тенг. Бозорда немис ишлаб чиқарувчилари маҳсулотлари, биринчи навбатда, Volkswagen устунлик қилади.

    KBA ҳисоботига кўра, Хитой автомобиллари - BYD ва MG каби брендлар - Европа Иттифоқи томонидан киритилган юқори тарифларга қарамай, Teslaни қувиб ўтяпти, ҳатто ундан ўтиб кетяпти.

    Tesla сотуви Европа бўйлаб, айниқса Франция ва Швецияда сезиларли даражада пасайган. 

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Трамп сабабли Tesla компанияси фақат бож тўловларидан 300 миллион доллар йўқотгани ҳақида хабар берган эдик.  

