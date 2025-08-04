Тайванда тўхтовсиз ёмғир оқибатида 3 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – Тайванда бир неча кун давом этган тўхтовсиз ёмғир оқибатида уч киши ҳалок бўлди, 50 га яқин одам жароҳат олди, деб хабар беради Report хорижий ОАВларга таяниб.
“Жанубий-ғарбий ҳаво оқими таъсирида Тайваннинг марказий ва жанубий ҳудудларида бир неча кундан бери тўхтовсиз ёмғир ёғмоқда. Уч киши ҳалок бўлди, 49 киши турли даражада тан жароҳати олди, шунингдек, йирик фалокатлар қайд этилди”, — дейилади хабарда.
Нашр маълумотига кўра, сўнгги етти кун ичида Пиндуннинг тоғли ҳудудларида 2000 миллиметрдан зиёд ёмғир ёғган. Бу йўлларнинг сув остида қолиши ва кўплаб жойларда кўчкилар юз беришига сабаб бўлган. Ҳокимият томонидан 800 дан ортиқ киши эвакуация қилинган. Пиндундаги саккизта аҳоли пунктида 10 августгача олти кунгача иш ва таълим жараёнлари тўхтатилди.
Шунингдек, Гаосюн шаҳрининг айрим қисмларида бир кун ичида 700 миллиметрдан зиёд ёмғир ёғган. Бу ҳудуддан 3100 дан ортиқ одам эвакуация қилинган. Метеорология бошқармаси Тайваннинг жанубий тоғли ҳудудларида кучли ёмғир, момақалдироқ ва шамолли об-ҳаво давом этишини тахмин қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, бунгача Тайванда “Данас” тўфони оқибатида икки киши ҳалок бўлиб, 500 дан ортиқ киши жабрлангани ҳақида ёзган эдик.