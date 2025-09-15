«Тартибга солувчи интеллект маркази» ташкил этилади
ASTANA. Kazinform – Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги негизида “Тартибга солувчи интеллект маркази” ташкил этилади. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Бош вазир ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
Серик Жуманғариннинг таъкидлашича, Президент Мурожаатномасини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар дастурининг тадбиркорлик блокида иқтисодиётни либераллаштириш ва квазидавлат секторини ислоҳ қилиш чора-тадбирларига алоҳида эътибор қаратилади.
“Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги негизида “Тартибга солувчи интеллект маркази” ташкил этилади, у сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда тартибга солишни янгилаш учун асосий платформага айланади. Солиқ маъмуриятчилиги солиқ тўловчиларнинг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда сунъий интеллект ва бошқа илғор технологиялардан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. Ривожланиш институтлари ўз фаолиятини маълум бир тармоқ ихтисослиги ва инвестициялар учун мандат билан амалга оширади. “Давлат мулки тўғрисида”ги қонун давлатнинг иқтисодиётдаги иштироки кўламини белгилаш нуқтаи назаридан қайта кўриб чиқилади, — деди Бош вазир ўринбосари.
