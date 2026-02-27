OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:45, 27 Февраль 2026 | GMT +5

    Тарихий воқеа: Мелания Трамп БМТ Хавфсизлик Кенгаши йиғилишига раислик қилади

    ASTANA. Kazinform — Март ойида Қўшма Штатлар БМТ Хавфсизлик Кенгашининг ротацион раислигини ўз зиммасига олади. АҚШ президентининг рафиқаси биринчи марта Хавфсизлик Кенгаши йиғилишига раислик қилади. Бу БМТ тарихида биринчи марта содир бўлди. Мелания Трамп болалар, технология ва таълим мавзуларида нутқ сўзлайди. Бу ҳақда DW хабар берди.

    Мелания Трамп
    Фото: Х.com/@MELANIATRUMP

    АҚШ президенти Дональд Трампнинг рафиқаси Мелания Трамп 2 мартда БМТ Хавфсизлик Кенгаши йиғилишига раислик қилади. Бу ҳақда Х ижтимоий тармоғида АҚШнинг БМТдаги доимий вакили Майк Уолтц маълум қилди.

    "Мелания Трамп АҚШ тарихида Хавфсизлик кенгашида раислик қиладиган илк биринчи хонимга айланади. Бу Американинг Кенгашдаги раислигининг илк кунида юз беради", - деб ёзган у. "БМТни яна буюк қиламиз!", - деб қўшимча қилди Уолц.

    Теглар:
    АҚШ Дональд Трамп Жаҳон Жаҳон янгиликлари БМТ
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!