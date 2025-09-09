Такси Қозоғистонда Ўзбекистон ва Қирғизистонга нисбатан қимматроқ
ASTANA. Kazinform - Жорий йил 4 сентябрь ҳолатига кўра, Numbeo маълумотларига кўра, Қозоғистонда такси кутиш баҳоси соатига 4,5 долларни ташкил этган. Бу кўрсаткич Қозоғистонни дунё бўйича қимматлик даражасига кўра 127 давлат ичида 101-ўринга қўйди.
Йўл нархи эса Қозоғистонда ҳар бир километр учун 0,74 доллар бўлган. Бу кўрсаткич хизмат қимматлиги бўйича дунёда 93-ўринни эгаллаган, деб хабар берди Kazinform Energyprom.kzга таяниб.
Энг юқори такси нархлари Швейцария, Люксембург, Албания, Баҳрайн ва Кувайтда кузатилган.
Энг арзон тарифлар эса қўшни Қирғизистонда (атиги 0,23 доллар/км), Филиппинда (0,26 доллар) ва Ўзбекистонда (0,28 доллар) қайд этилган.
“Аналитиклар маълумотларига кўра, МДҲ давлатлари орасида энг қиммат такси хизмати Қозоғистонда. Масалан, Озарбайжонда 4 сентябрь ҳолатига кўра, йўл нархи 0,59 доллар/км бўлган, Россия, Арманистон ва Украинада — тахминан 0,4 доллар, Тожикистонда — 0,32 доллар, Молдова ва Беларусда эса 0,3 доллар атрофида”, — дейилади тадқиқотда.