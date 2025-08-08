Таиландда 30 қаватли минора қулаб тушди: Хитой давлат компанияси айбланмоқда
ASTANA. Kazinform - Таиланд давлат прокурорлари зилзиладан кейин Бангкокдаги офис биносининг қулаши билан боғлиқ бўлган 23 нафар шахс ва компания, жумладан, таниқли қурилиш магнати ва Хитой давлат компаниясига қарши расмий айблов қўйди, дея хабар беради Kazinform Nation Thailandга таяниб.
Гумонланувчилар орасида Таиланднинг энг йирик қурилиш компанияларидан бири – Italian-Thai Development Премчай Карнасута ва Хитойнинг China Railway компанияси ҳам бор. Улар стандартларга риоя қилмаслик ва ҳужжатларни қалбакилаштиришда айбланмоқда.
Дастлабки тергов шуни кўрсатдики, бинонинг қулашига лойиҳа ва қурилишдаги камчиликлар сабаб бўлган. Амалдаги материаллар сифати ва технологик жараёнларга мувофиқлиги бўйича ҳам қоидабузарликлар аниқланди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 28 мартда Мьянмада рўй берган кучли зилзила натижасида Бангкокдаги Миллий аудит идорасининг қурилиш майдони қулаб тушган эди. Ҳодиса оқибатида 92 киши ҳалок бўлди, 9 киши жароҳатланди, 4 нафар ишчи ҳамон бедарак йўқолган.
30 қаватли минора қулаганида 30 фоиз қуриб битказилган ва Таиланддаги зилзиладан зарар кўрган ягона иншоот бўлган. Бу Таиланд тарихидаги энг ҳалокатли тузилмавий қулашлардан бири эди.