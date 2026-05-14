Таэквондо бўйича Осиё чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон жамоаси аниқланди
ASTANA. Kazinform – 21-24 май кунлари Мўғулистон пойтахти Улан-Батор шаҳрида катталар ўртасида таэквондо (WT) бўйича XXVII Осиё чемпионати бўлиб ўтади, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш дирекцияси матбуот хизмати.
Бош мураббий Есбол Султанов бошчилигидаги мураббийлар штаби тасдиқлаган рўйхатга 19 нафар таэквондо устаси киритилган. Эътиборингизга тўлиқ таркибни ҳавола қиламиз.
Эркаклар:
Еркебулан Енсегенов (-54 кг)
Жавохирхон Исламов (-58 кг)
Азим Ниязов (-63 кг)
Самирхон Абабакиров (-63 кг)
Султанбек Оринбек (-68 кг)
Эльдар Биримбай (-74 кг)
Мерген Ғаниев (-80 кг)
Батирхан Тўлеуғали (-80 кг)
Мейир Нурғазин (-87 кг)
Бейбарис Қабилан (+87 кг)
Аёллар:
Айдана Қумартаева (-46 кг)
Нодира Ахмедова (-49 кг)
Азиза Қаражанова (-53 кг)
Айдана Сундетбай (-53 кг)
Тоғжан Қазинабек (-57 кг)
Камила Аймуқашева (-62 кг)
Аяулым Асқар (-67 кг)
Назим Махмутова (+73 кг)
Ақсауле Ерқасимова (+73 кг)
G4 тоифасига кирувчи Осиё чемпионатида Лос-Анжелес Олимпиадаси учун рейтинг очколари ўйналади.
Эслатиб ўтамиз, спортнинг ушбу тури бўйича Осиё чемпионати ҳар икки йилда бир марта ўтказилади. Бундан олдин 2024 йилда мусобақага Вьетнамнинг Дананг шаҳри мезбонлик қилган эди. Ўшанда Қозоғистон Мария Севостьянова (-57 кг) қўлга киритган кумуш медаль ҳисобига умумжамоа ҳисобида 8-ўринни эгаллаган.