Табиат, асал ва этнотуризм: Коробиха машҳур сайёҳлик масканига айланмоқда
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг гўзал сайёҳлик қишлоқларидан бири бўлган Коробиха саёҳатчилар учун жозибадор жойга айланиб боряпти.
2024 йилда 2500 га яқин сайёҳ Шарқий Қозоғистондаги ушбу аҳоли яшаш пунктини танлади. Маҳаллий меҳмонхоналар Янги Зеландия, АҚШ, Франция, БАА, Жанубий Корея ва бошқа мамлакатлардан келган меҳмонларни кутиб олади.
Коробиха қишлоғи Катонқарағай миллий боғи ҳудудида жойлашган. Бугунги кунда ушбу аҳоли пунктида сайёҳларга 170 дан ортиқ хоналарни таклиф қилувчи 11 та уй мавжуд. Ўртача ҳисобда меҳмонлар ҳудуд билан танишиш учун 2-3 кунга келадилар. Саёҳатчиларга нафақат табиатнинг ноёб гўзаллигига қойил қолиш, балки этнографик ва кенг сайёҳлик йўналишларидан бирини танлаш ҳам таклиф этилади.
Сайёҳлик мавсуми фақат ёз ойлари билан чекланмайди. Қишлоқ йил давомида меҳмонларни қабул қилади. Қишда ўрмонларда сайр қилиш тавсия этилади, баҳор ва ёзда эса Буқтирма дарёсида сузиш, отда сайр қилиш ва балиқ овлаш аҳоли орасида машҳур.
Коробиха асали қишлоқнинг ноёб маҳсулотларидан биридир. Мавсум давомида сайёҳларга асал ишлаб чиқариш бўйича экскурсияда иштирок этиш ва асалари боғчасидан янги маҳсулотларни синаб кўриш имконияти тақдим этилади.
Меҳмонлар шунингдек, маданий мерос билан танишишлари мумкин. Қишлоқда асаларичилик музейи, ўлкашунослик музейи ва таъмирланган қадимий черков мавжуд.
Сайёҳлар уй таомларини татиб кўришга, кулолчилик буюмлари ва қадимий қўлёзма китоблар билан танишишга, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган ҳунармандчилик маҳсулотларидан баҳра олишга таклиф этилади.
Ҳар йили Коробиха қишлоғига ташриф буюрувчи сайёҳлар сони ортиб боряпти, шунингдек унинг Қозоғистон сайёҳлик харитасида машҳурлиги ҳам юксалиб боряпти.