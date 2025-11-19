Сурдлимпиада 2025: Қозоғистон спортчилари 13 та медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Уч кунлик мусобақа якунларига кўра, Қозоғистон терма жамоасм 13 та медаль, жумладан, олтита олтин, иккита кумуш ва бешта бронза медалини қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform ҚР Туризм ва спорт вазирлигига таяниб.
Сурдо дзюдо бўйича баҳсларида олтин медални Ҳамзе Гулама (-66 кг), Шадияр Куандик (-73 кг), Еркебулан Канафин (-81 кг), Амина Файзулина (-70 кг) қўлга киритди. Кумуш медални Айдарбек Тоқтарбек (-100 кг), бронза медални Собиржан Хапизов (+100 кг), Алтинбек Какитаев (-60 кг), Айим Жетписбаева (-48 кг), Анна Карморова (-78 кг) қўлга киритди. Бугун дзюдо бўйича жамоавий баҳсларда Қозоғистон эркаклар жамоаси ғолибликни қўлга киритган бўлса, аёллар жамоаси кумуш медални қўлга киритди.
Енгил атлетика бўйича Фаина Мейрманова баландликка сакрашда 1,79 метр натижа билан Сурдлимпиада ўйинлари рекордини ўрнатиб, олтин медални қўлга киритди. Ўн тоифали спортчи Нурсултан Кульдеев ўнта йўналиш бўйича 5725 очко жамғариб, бронза медалини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, Сурдолимпиада ўйинлари 15-26 ноябрь кунлари Япониянинг Токио шаҳрида бўлиб ўтмоқда. Эшитишда нуқсони бўлган спортчилар ўртасида ҳар тўрт йилда бир марта ўтказиладиган мусобақада 81 мамлакатдан 3000 га яқин спортчи иштирок этади. Иштирокчилар 209 та йўналиш бўйича 21 спорт тури бўйича медаллар учун кураш олиб боради. Ўйинларда Қозоғистон 8 та спорт тури бўйича 78 нафар спортчи билан иштирок этмоқда.