Сунъий интеллектдан фойдаланиш: Қозоғистонда қарийб 300 минг ўқитувчи бепул курсни тамомлади
ASTANА. Каzinform - Қозоғистон Республикаси Таълим вазирлигининг «Өрлеу» Миллий малака ошириш маркази ўқитувчиларнинг рақамли компетенциясини ошириш бўйича ишларини давом эттирмоқда. Сўнгги икки ой ичида мамлакатнинг барча ҳудудларидан 300 мингга яқин ўқитувчи таълим жараёнида сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш бўйича онлайн курсни тамомлади.
Таълим-маориф вазирлиги маълумотларига кўра, дастур халқаро тажрибага асосланган ва Қозоғистон таълим тизимининг ўзига хос хусусиятларига мослаштирилган. Курснинг асосий мақсади ўқитувчиларни замонавий рақамли воситалардан самарали фойдаланишга ўргатиш ва таълим сифатини оширишдир.
- Сунъий интеллект ўқитувчининг ўрнини босмайди, балки унинг ёрдамчисига айланади. Рақамли технологияларни ўзлаштирган ўқитувчи ўқув жараёнини жонлантириши, вақтни тежаши ва ўқувчиларнинг қизиқишини ошириши мумкин, - дейди Ўрта таълим қўмитаси раисининг ўринбосари Зейнеп Махсутова.
Курс давомида ўқитувчилар сунъий интеллект воситаларидан самарали ва ахлоқий жиҳатдан фойдаланиш кўникмаларини ўзлаштирдилар. Хусусан, улар ўқув материаллари, тестлар, расмлар ва дарс режаларини тез ва самарали ишлаб чиқишни ўрганадилар.
Бепул онлайн дастур «Өрлеу» платформасида жойлаштирилган ва Қозоғистондаги барча ўқитувчилар учун мавжуд. Иштирокчилар ўқув материалларини ўз тезлигида ўрганишлари ва битирув сертификатини олишлари мумкин.
Курсда иштирок этиш учун reg.orleu.edu.kz сайти орқали рўйхатдан ўтиш керак.
