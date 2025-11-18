Сунъий интеллект 3,3 миллиард йил аввалги ҳаёт изларини аниқлашга ёрдам беради
ASTANА. Кazinform — Сунъий интеллектдан фойдаланган геокимёгарлар Жанубий Африка ва Эсватини (Свазиленд) чегарасида қазиб олинган 3,3 миллиард йиллик жинсларда Ер юзидаги энг қадимги ҳаёт излари борлигини исботладилар, деб хабар беради Белта.
— Бизнинг таҳлилимиз нафақат қазилма қолдиқларни, балки қадимги ҳаёт ортидаги кимёвий изларни ҳам аниқлади. Биринчи марта биз бу изни машинавий ўқитиш тизими ёрдамида таний олдик ва уни тўғри талқин қила олдик, — деди Карнеги илм-фан институтининг катта илмий ходими Роберт Хазен.
Олимлар бу хулосага геокимё, сунъий интеллект ва газ хроматографияси/масс спектрометрияси усулларини бирлаштирган ноёб тизимни ишлаб чиқишда келишди. Бу ҳаёт ва чўкинди жинслар тасодифий кимёвий таркибга эга эмаслиги, балки кўпинча тирик ҳужайраларда учрайдиган кичик молекулалар тўпламини акс эттиришига асосланган.
Икки йил олдин олимлар қазилма ва тирик ҳужайралар таркибидаги бу хусусиятларни катта ҳажмдаги геокимёвий маълумотлар асосида ўқитилган сунъий интеллект тизимлари аниқлай олишини аниқладилар. Мутахассисларнинг абиоген жинслар, жумладан, органик моддаларни ўз ичига олган жинслар намуналари устида ўтказган тажрибалари шуни кўрсатдики, бу нейрон тармоқлари ҳатто ҳаётнинг энг нозик изларини ҳам жонсиз материядан 90% аниқлик билан ажрата олади.
Ушбу ёндашувдан фойдаланган ҳолда, тадқиқотчилар Ернинг турли даврларида ҳосил бўлган жинслар, шунингдек, замонавий ҳайвонлар ва ўсимликларнинг қолдиқлари ва тана тўқималари, турли хил қазилмалар ва метеорит парчалари каби 400 та намунани ўрганишди. Ушбу таҳлил янги усулнинг юқори аниқлигини тасдиқлади ва олимларга ҳаётнинг энг қадимги кимёвий изларини, шунингдек, биринчи фотосинтетик организмларнинг изларини топишга имкон берди.
Биринчиси Жанубий Африка ва Эсватини чегарасидаги Йозефсдал минтақасида қазиб олинган 3,3 миллиард йиллик жинс намуналарида топилди. Иккинчиси Жанубий Африканинг Шимолий бурнидаги Куруман шаҳри яқинида топилди, у ерда жинслар 2,5 миллиард йил олдин ҳосил бўлган.
— Илгари геокимёгарлар атиги 1,7 миллиард йил олдинги ҳаётнинг кимёвий изларини топган эдилар, бу энг қадимги топилмаларнинг ёшини деярли икки баравар оширади. Бу шунингдек, олимларнинг фотосинтез қачон пайдо бўлганлиги ҳақидаги тушунчасини сезиларли даражада ўзгартиради, — деган хулосага келишди олимлар.
Эслатиб ўтамиз, Мисрда 3600 йил аввал ҳукмронлик қилган подшоҳнинг қабри топилди.