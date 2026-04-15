Сўнгги беш йил ичида акциялар бозорининг капиталлашуви қанчага ошди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон фонд биржасида чиқарилган акциялар сони 2 баравар ошди. Бу ҳақда Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги раиси Мадина Абилқасимова Мажилиснинг ялпи мажлисида "Рейтинг фаолияти тўғрисида"ги қонун лойиҳасини муҳокама қилиш чоғида маълум қилди.
— Ҳозирда капитал бозори ижобий динамикани кўрсатмоқда. Сўнгги беш йил ичида акциялар бозорининг капиталлашуви 115 фоизга ўсди ва 44,7 триллион тенгени ташкил этди. Қозоғистон фонд биржасида чиқарилган акциялар сони 2 бараварга ўсди ва 111 та эмиссияни ташкил этди, — деди М. Абилқасимова.
Шу билан бирга, агентлик раҳбари облигациялар бозори ҳажми 16,5 фоизга ўсганини ва 16,7 триллион тенгени ташкил этганини таъкидлади. Қозоғистон фонд биржасидаги эмитентлар сони 70 тадан 158 тагача ошди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Қозоғистон Молия вазирлиги 2,5 млрд долларлик еврооблигациялар чиқарди.