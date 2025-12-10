10:37, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
Суданда ҳарбий самолёт ҳалокатга учради, барча экипаж аъзолари ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Суданда Ил-76 ҳарбий юк самолёти ҳалокатга учради, натижада барча экипаж аъзолари ҳалок бўлди, деб хабар беради ТАСС.
"Ил-76 самолёти техник носозлик туфайли Қизил денгиздаги Порт Судан шаҳридаги “Осман Дигна» авиабазасига қўнишга уринаётганда ҳалокатга учради", - дейилади хабарда.
Манба шунингдек, барча экипаж аъзолари ҳалок бўлганини тасдиқлади, бироқ бортдаги аниқ одамлар сонини айтмади.
