ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:37, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Суданда ҳарбий самолёт ҳалокатга учради, барча экипаж аъзолари ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Суданда Ил-76 ҳарбий юк самолёти ҳалокатга учради, натижада барча экипаж аъзолари ҳалок бўлди, деб хабар беради ТАСС.

    Военный самолет разбился в Судане, все члены экипажа погибли
    Фото: РИА Новости

    "Ил-76 самолёти техник носозлик туфайли Қизил денгиздаги Порт Судан шаҳридаги “Осман Дигна» авиабазасига қўнишга уринаётганда ҳалокатга учради", - дейилади хабарда.

    Манба шунингдек, барча экипаж аъзолари ҳалок бўлганини тасдиқлади, бироқ бортдаги аниқ одамлар сонини айтмади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Калифорниянинг Сан-Бернардино округида АҚШ ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли F-16 қирувчи самолёти ҳалокатга учраганини хабар қилган эдик.

