Соғлиқни сақлаш вазирлиги телетиббиёт хизматларини ривожлантириш учун янги стандартларни жорий этди
ASTANA. Kazinform — ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги “Соғлиқни сақлаш ташкилотларини тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозлашнинг минимал стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 167-сонли буйруғига ўзгартириш ва қўшимчалар киритди. Ушбу ўзгартиришлар масофавий тиббий хизматларни ривожлантириш зарурлигини ҳисобга олган ҳолда киритилди.
Янги ҳужжат замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда, айниқса қишлоқ ва чекка ҳудудларда тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини оширишга қаратилган. Янгиланган стандартлар тиббий ташкилотларни телетиббиёт ўзаро таъсирини ривожлантириш ва тиббий ёрдам жараёнларини рақамлаштириш учун жиҳозлаш бўйича ягона талабларни белгилайди.
Ҳужжатда тиббий маълумотларни рақамли равишда узатиш ва тиббий ахборот тизимлари билан интеграция қилиш имкониятини таъминлайдиган кўчма тиббий ускуналарнинг минимал рўйхати тасдиқланди. Ушбу талаблар асосан туман даражасидан пастда жойлашган бирламчи тиббий ёрдам ташкилотларига тааллуқлидир.
Бундан ташқари, таълим ташкилотларидаги тиббий хоналарга махсус талаблар қўйилди. Буларга болалар учун профилактик текширувлар ўтказиш учун ускуналар ва ихтисослашган мутахассисларнинг натижаларни масофадан таҳлил қилиш қобилияти киради.
Жазони ижро этиш тизими муассасалари учун махсус тиббий ускуналар стандарти ҳам жорий этилди. У ушбу тоифадаги фуқаролар учун тиббий ёрдамдан тенг фойдаланишни таъминлашга қаратилган.
Ҳужжатда ускуналар рўйхати билан бир қаторда уларнинг функционал хусусиятларига қўйиладиган талаблар ҳам белгиланган. Унда тиббий маълумотларни рақамли шаклда ахборот тизимларига мажбурий узатиш, сақлаш ва интеграция қилиш белгиланган бўлиб, бу тиббий ёрдамнинг узлуксизлигини таъминлайди.
Ушбу стандартларнинг жорий этилиши телетиббиёт хизматлари доирасини кенгайтиради, бирламчи диагностика самарадорлигини оширади, тиббиёт ходимларининг иш юкини камайтиради ва беморлар оқимини самарали тақсимлаш орқали тиббий ёрдам учун кутиш вақтини қисқартиради.
Ҳозирда телетиббиёт беморларнинг йирик тиббиёт марказларига ташриф буюриш заруратини камайтирадиган тўлақонли соғлиқни сақлаш воситаси сифатида қўлланилмоқда. Мамлакатдаги телетиббиёт тармоғи 2 491 та тиббий пункти, 784 та фельдшер-акушерлик пунктлари, 1 165 та шифокор амбулаториялари ва 844 та мобиль бригадани ўз ичига олади.
2025 йилда 3,87 миллион телетиббиёт хизматлари кўрсатилди, бу 2024 йилга нисбатан 19% га кўп. Ҳозирда беморларга 118 турдаги масофавий тиббий хизматлар кўрсатилмоқда.
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, ушбу буйруқнинг қабул қилиниши телетиббиётни ривожлантириш ва соғлиқни сақлаш тизимининг барқарор рақамли инфратузилмасини шакллантиришда муҳим қадамдир.