11:38, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
София Ақтаева Ислом бирдамлик ўйинларининг кумуш медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик спортчи София Ақтаева Саудия Арабистонида бўлиб ўтаётган VI Ислом бирдамлик ўйинларида қиличбозлик бўйича кумуш медални қўлга киритди.
Ярим финалда тунислик Ясмин Суссини 15:10 ҳисобида мағлуб этган бўлса, финалда туркиялик спортчи Алара Атмакага имкониятни бой бериб, иккинчи ўринни эгаллади.
Қайд этиш керакки, бу ютуқ спортчининг 2025 йилдаги илк медали эмас.
Аввалроқ, Фужайра (БАА) шаҳрида ўтказилган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида София бутун турнир давомида бенуқсон ўйнади ва бу йил қозоғистонлик қиличбозлар орасида биринчи олтин медаль соҳибига айланди.