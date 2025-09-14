10:23, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5
Словакияда спорт самолёти ҳалокатга учради: қурбонлар бор
ASTANA. Kazinform — Фожиа Словакия жанубидаги Нове Замки аҳоли пункти яқинидаги “Каменный Мост” қишлоғида юз берди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, воқеа шанба куни тушдан кейин, тахминан соат 14:00 да содир бўлган. Бортида икки киши бўлган кичик спорт самолёти баландликни йўқотиб, икки ангар орасига қулаб тушган.
Воқеа жойига зудлик билан қутқарувчилар етиб борган. Бироқ икки киши воқеа жойида ҳалок бўлди: 41 ёшли учувчи, профессионал ҳарбий ва 32 ёшли эркак. Қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракатларига қарамай, келган шифокор уларнинг иккаласи ҳам ҳалок бўлганини тасдиқлади. Ҳозирда ҳодиса сабаблари аниқланмоқда.
Тахминларга кўра, самолёт эгаси эҳтимол оила аъзолари учун экскурсия парвозларини амалга оширган.