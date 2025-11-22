LIVE: Астанада бўлиб ўтаётган Silk Way Star мега-лойиҳаси гранд финали
ASTANA. Kazinform — Бугун Астапнада Осиёнинг биринчи вокал мега-лойиҳаси Silk Way Starнинг финал шоуси бўлиб ўтади.
Жонли эфирни Jibek Joly олиб бормоқда. Финални Озарбайжондаги Space TV, Тожикистондаги «Сафина», Қирғизистондаги «Музыка» ва «Маданият», Мўғулистондаги UBS и «АИСТ Глобал», Ўзбекистондаги Zor TV ва Грузиядаги Georgian Times телеканалларида ҳам жонли эфирда кўриш мумкин.
Қуйидаги санъаткорлар Silk Way Star гранд финалига чиқишди:
АLEM (Қозоғистон);
Язмин Азиз (Малайзия);
Автандил Абесламидзе (Грузия);
Мишель Жозеф (Мўғулистон);
Чжан Хэ Сюань (Хитой);
Саро Геворгян (Арманистон);
Мадинабону Одилова (Ўзбекистон).
Silk Way Star танлови ғолиби бирлашган тизим бўйича аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан ва 50% онлайн томошабинлар овози орқали. Овоз бериш фақат silkwaystar.org сайтида жонли эфир пайтида амалга оширилади, унинг бошланиши ва тугаши танлов бошловчилари томонидан эълон қилинади.
Шоу учун овоз бериш қоидалари барча иштирокчилар учун максимал шаффофлик ва холисликни таъминлаш мақсадида "Евронигоҳ" каби халқаро танловлар мисолида ишлаб чиқилган.
Silk Way Star минтақа учун мисли кўрилмаган мусиқий шоу бўлди. Лойиҳа 12 мамлакатдан - Қозоғистон, Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Кореядан истеъдодли ижрочиларни бирлаштирди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, лойиҳа маданий дипломатия учун муҳим воситадир. Платформа турли мамлакатларнинг анъаналари, тиллари ва ижодий мактабларини бирлаштиради. Баъзи экспертлар аллақачон Silk Way Starни "Евронигоҳ" билан таққослаб, унинг кўлами, халқаро миқёси ва иштирокчиларнинг хилма-хиллигини таъкидламоқдалар.
Иштирокчиларнинг ўзлари мусиқа ва ҳамкорликдаги ижодкорлик халқлар ва маданиятлар ўртасида мулоқотни ривожлантиришга ёрдам беришини таъкидлайдилар.
Лойиҳа Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси ва Хитойнинг China Media Group (CMG) ўртасидаги келишув асосида амалга оширилмоқда.