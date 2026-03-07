OZ
    Silk Power 2026: дунёни ўзгартираётган юмшоқ куч

    ASTANA. Kazinform — Астанада Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси томонидан “Дара” президентлик ташаббуслари жамғармаси кўмагида ташкил этилган Silk Power тадбири бўлиб ўтди.

    а
    Фото: Kazinform

    Учрашув Халқаро хотин-қизлар куни арафасида ташкил этилди.

    Муҳокаманинг асосий мавзуси - анъанавий қадриятлар, ижодий амбициялар ва рақамли трансформацияни бирлаштирган замонавий аёлнинг муваффақият формуласи бўлди.

    Silk Power 2026. Әлемді өзгертетін жұмсақ күш
    Фото: Kazinform

    Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, Silk Power - бу юмшоқ кучнинг глобал ўзгаришлар учун муҳим воситага айланиб бораётганини намойиш этувчи ташаббус. Бугунги кунда Буюк Дашт аёллари - оила ва мартаба ўртасида танлов қилмасдан, маъно, ҳамдардлик ва профессионаллик энг муҳим бўлган янги ҳақиқатни яратаётган етакчилардир.

    Silk Power 2026. Әлемді өзгертетін жұмсақ күш
    Фото: Kazinform

    Silk Power - платформаси тиббиёт, оммавий ахборот воситалари, коммуникациялар, давлат идоралари ва давлат сектори мутахассислари каби турли соҳалардаги аёлларни бирлаштирди. Ташкилотчилар таъкидлаганидек, иштирокчиларнинг хилма-хил ҳаёт йўллари, тажрибалари ва ўзини англаш шакллари умумий бирлик - онгли, етук ва ижодий ҳамжамият учун асос яратди.

    Silk Power 2026. Әлемді өзгертетін жұмсақ күш
    Фото: Kazinform

    Тадбирда Қозоғистон Республикаси Президенти маъмурияти раҳбари ўринбосари Асел Жанасова, Қозоғистон Республикасида Болалар ҳуқуқлари бўйича вакил Динара Закиева ва Мажлис депутати Унзила Шапақ сўзга чиқдилар.

