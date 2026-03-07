Silk Power 2026: дунёни ўзгартираётган юмшоқ куч
ASTANA. Kazinform — Астанада Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси томонидан “Дара” президентлик ташаббуслари жамғармаси кўмагида ташкил этилган Silk Power тадбири бўлиб ўтди.
Учрашув Халқаро хотин-қизлар куни арафасида ташкил этилди.
Муҳокаманинг асосий мавзуси - анъанавий қадриятлар, ижодий амбициялар ва рақамли трансформацияни бирлаштирган замонавий аёлнинг муваффақият формуласи бўлди.
Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, Silk Power - бу юмшоқ кучнинг глобал ўзгаришлар учун муҳим воситага айланиб бораётганини намойиш этувчи ташаббус. Бугунги кунда Буюк Дашт аёллари - оила ва мартаба ўртасида танлов қилмасдан, маъно, ҳамдардлик ва профессионаллик энг муҳим бўлган янги ҳақиқатни яратаётган етакчилардир.
Silk Power - платформаси тиббиёт, оммавий ахборот воситалари, коммуникациялар, давлат идоралари ва давлат сектори мутахассислари каби турли соҳалардаги аёлларни бирлаштирди. Ташкилотчилар таъкидлаганидек, иштирокчиларнинг хилма-хил ҳаёт йўллари, тажрибалари ва ўзини англаш шакллари умумий бирлик - онгли, етук ва ижодий ҳамжамият учун асос яратди.
Тадбирда Қозоғистон Республикаси Президенти маъмурияти раҳбари ўринбосари Асел Жанасова, Қозоғистон Республикасида Болалар ҳуқуқлари бўйича вакил Динара Закиева ва Мажлис депутати Унзила Шапақ сўзга чиқдилар.