13:45, 06 Октябрь 2025 | GMT +5
Сиднейда отишма: 20 га яқин киши жароҳатланган
ASTANA. Kazinform - Якшанба куни кечқурун Австралиянинг Сидней ғарбидаги гавжум кўчага бир киши 50 га яқин ўқ узди, дея хабар беради Kazinform Reutersга таяниб.
Қуролли ҳужум оқибатида 20 га яқин одам яраланган.
Полиция ўқ узган шахсни ҳибсга олди. 60 ёшли эркак қўриқлананган ҳолда касалхонага олиб кетилган.
"Эркакнинг руҳий саломатлиги билан боғлиқ ҳеч қандай муаммо йўқ. Унинг жисмоний жароҳатлари ва руҳий ҳолати текшириляпти", - деди Сидней полицияси.
Отишманинг мақсади ҳозирча аниқланмаган. Бироқ полиция воқеа терроризм ёки дин сабаб бўлмаган деб ҳисоблайди.
