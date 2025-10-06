OZ
    13:45, 06 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сиднейда отишма: 20 га яқин киши жароҳатланган

    ASTANA. Kazinform - Якшанба куни кечқурун Австралиянинг Сидней ғарбидаги гавжум кўчага бир киши 50 га яқин ўқ узди, дея хабар беради Kazinform Reutersга таяниб.

    Сиднейде атыс болып, 20 адам жараланды
    Фото: BTA

    Қуролли ҳужум оқибатида 20 га яқин одам яраланган.

    Полиция ўқ узган шахсни ҳибсга олди. 60 ёшли эркак қўриқлананган ҳолда касалхонага олиб кетилган.

    "Эркакнинг руҳий саломатлиги билан боғлиқ ҳеч қандай муаммо йўқ. Унинг жисмоний жароҳатлари ва руҳий ҳолати текшириляпти", - деди Сидней полицияси.

    Отишманинг мақсади ҳозирча аниқланмаган. Бироқ полиция воқеа терроризм ёки дин сабаб бўлмаган деб ҳисоблайди.

    Аввалроқ АҚШнинг Мичиган штатида қуролланган шахс мормон черковига машина ҳайдаб кириб, ўт очгани ҳақида хабар берилган эди.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
