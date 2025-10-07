СИ-ёрдамчилари қозоғистонлик шифокорларга инсульт ва саратонни аниқлашда ёрдам бермоқда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон тиббиёт муассасаларида сунъий интеллектга асосланган ёрдамчилар ишлай бошлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
ҚР Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова Ҳукумат йиғилишида тушунтирганидек, улар шифокорларга тест натижаларини тезроқ таҳлил қилиш ва беморлар билан кўпроқ вақт ўтказишда ёрдам беради.
“Маҳаллий клиникаларда инсульт, ўпка саратони, кўкрак бези саратони ва пневмонияни флюорография, маммография, рентген, КТ ва МРТ ёрдамида аниқлаш учун сунъий интеллект технологиялари қўлланилмоқда”, — деди вазир.
Соғлиқни сақлаш вазирининг сўзларига кўра, сунъий интеллект шифокорларнинг ўрнини босмайди, аксинча, уларнинг имкониятларини оширади, тиббиётни янада замонавий ва барча фуқаролар учун қулай қилади.
Муаллиф: Дамира Кенесбай