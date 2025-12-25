СИ ва атом энергетикаси мутахассислари «Болашақ» дастури бўйича таълим олади
ASTANA. Kazinform – Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин раислигида Чет элда кадрлар тайёрлаш бўйича Республика комиссиясининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Бу йил “Болашақ” стипендияси учун танлов қоидалари ўзгарди. Номзодлар уч босқичли танловдан ўтадилар: комплекс тест, суҳбат ва Республика комиссияси томонидан энг юқори балл тўплаган иштирокчиларни танлаш. Шунингдек, бир календарь йил ичида танловга қайта кириш мумкин. Бу потенциал номзодлар сонини кўпайтиради ва уларга дастурда ўзларини синаб кўриш учун қўшимча имконият яратади.
Танлов натижаларига кўра, комиссия мамлакатимизнинг 225 фуқаросига халқаро “Болашақ” стипендияларини беришга қарор қилди. Ўртача ҳисобда битта ўрин учун 4 нафар номзод ариза топширди. Бундан ташқари, бу йил хорижий университетлар ва илмий марказларга қўйиладиган талаблар ўзгарди. Яғни, улар, албатта, нуфузли халқаро рейтингларнинг энг яхши юзталигига киритилиши керак. Бу "Болашақ" стипендияси доирасида академик таълим сифатини ошириш йўлини очади.
Янги стипендия соҳибларидан 152 нафари магистратура, 16 нафари докторантурада таҳсил олмоқда. Ва 57 нафар ватандошимиз хорижий университетлар ва марказларда профессионал амалиёт ўтамоқда.
Бундан ташқари, 182 нафар ватандошимиз дунёнинг етакчи илмий ва тадқиқот марказларида амалиёт ўташ учун грантлар олди. Танлов сифатини ошириш мақсадида бу йил абитуриентларга қўйиладиган талаблар кучайтирилди. Хусусан, илмий мақолаларнинг нуфузли нашрларда ёки халқаро патентларда мавжудлиги мажбурий талаб деб ҳисобланди. Бундан ташқари, илмий амалиёт йўналишлари рўйхати Ҳукумат ҳузуридаги Олий илмий-техник комиссиянинг устувор вазифаларига мувофиқлаштирилди.
Йиғилишда 2026 йилда профессионал стажёрлар учун янги тоифа, яъни “Сунъий интеллект тизими фойдаланувчилари” тасдиқланди. Иқтисодиётнинг турли соҳаларини оммавий рақамлаштириш йўналиши сунъий интеллект компетенцияларини ривожлантиришни талаб қилади. Бу миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ва рақамли трансформация шароитида асосий саноат тармоқларини ривожлантиришнинг муҳим шартидир.
Шунингдек, йиғилишда 2026 йилдан бошлаб магистратура, докторантура ва стажировка дастурлари учун ядро энергетикаси соҳасидаги мутахассисларни тайёрлашга қаратилган махсус тоифани жорий этиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Ушбу йўналиш учун ҳар йили 20 та квота ажратилади. Бундай қадам маҳаллий ядро саноати учун зарур бўлган маҳаллий малакали кадрларни ўз вақтида тайёрлаш имконини беради.
Умуман олганда, табиий ва техник йўналишда бериладиган “Болашақ” стипендияларининг улуши 2022 йилдаги 59,2 фоиздан 2025 йилда 70 фоизга ошди. Муҳандислик ва техник мутахассисликлар бўйича илмий стажировкалар учун бериладиган стипендияларнинг улуши 2022 йилдаги 46 фоиздан 72,4 фоизга ошди.
Учрашув якунида Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин "Болашақ" халқаро стипендиясини янада жорий этиш ва такомиллаштириш бўйича аниқ кўрсатмалар берди.