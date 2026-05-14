Си Цзиньпин ва Дональд Трамп Пекинда музокаралар олиб борди
ASTANA. Kazinform — Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин 14 майда Пекиндаги Халқ мажлислари зали шарқий майдонида АҚШ Президенти Дональд Трампни расмий кутиб олиш маросимини ўтказди. Бу ҳақда Синьхуа ахборот агентлиги хабар берди.
Кейин икки раҳбар Халқ йиғилишлари залида музокаралар олиб борди.
Хитой томонининг сўзларига кўра, Си Цзиньпин учрашув давомида Хитой ва АҚШ ўртасидаги умумий манфаатлар келишмовчиликлардан анча устун эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, икки томонлама муносабатларнинг барқарорлиги бутун дунё учун муҳимдир.
“Икки мамлакат рақиб эмас, балки шерик бўлиши керак. Биз бир-биримизни қўллаб-қувватлашимиз ва умумий фаровонликка интилишимиз керак”, — деди Хитой раҳбари.
Бундан ташқари, "Америка овози" радиостанциясининг хабар беришича, музокаралардан сўнг икки раҳбар Пекиндаги Тяньтань майдонига биргаликда ташриф буюриши режалаштирилган.
Оқ уйнинг маълумотларига кўра, Дональд Трамп ва Си Цзиньпин пайшанба куни ЮНЕСКОнинг Жаҳон мероси рўйхатига киритилган тарихий мажмуага ташриф буюрадилар.