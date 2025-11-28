Қозоғистон ва Швейцария ўртасидаги савдо айланмаси 1,1 миллиард долларга етди
ASTANА. Кazinform — Бугун Астанада Бош вазир ўринбосари — Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин Қозоғистон-Швейцария ишбилармонлар кенгашининг 5-йиғилишини очди.
Унинг таъкидлашича, Швейцария Қозоғистон иқтисодиётидаги етакчи инвесторлардан бири бўлиб қолмоқда. Швейцария компаниялари энергетика, машинасозлик, озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида, шунингдек, бир қатор технологик соҳаларда фаолият юритади.
— 2025 йилнинг дастлабки тўққиз ойи натижаларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси тахминан 1,1 миллиард долларни ташкил этди. Қозоғистон Швейцария бизнесининг машинасозлик, фармацевтика, тиббиёт ва биотехнология, рақамлаштириш, транспорт ва логистика инфратузилмаси ва қайта тикланадиган енергия манбалари соҳаларидаги иштирокини ошириш ниятида, — дейилади вазирлик баёнотида.
Бош вазир ўринбосари Қозоғистон инвесторлар учун энг қулай шароитларни яратишга тайёр эканлигини таъкидлади.
— Икки мамлакат ҳамкорлигидаги муҳим лойиҳалардан бири бу Астанадаги Штадлер Қазақстан» компаниясида енгил автомобиллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришдир. Бугун 557 та юқори технологияли автомобиль етказиб бериш бўйича шартнома имзоланди. Хабарда айтилишича, биринчи партия йил охирига қадар етказиб берилади.
Серик Жуманғарин Қозоғистон Швейцариянинг, жумладан, Лугано шаҳрининг рақамли валютани ривожлантириш ва блокчейн технологияларидан фойдаланиш тажрибасига қизиқиш билдираётганини алоҳида таъкидлади.
— Қозоғистон бугунги кунда саноат кластерини шакллантириш учун тайёр платформа ҳисобланади. Биз консорциумлар яратишга ва технологик ҳамкорликни ривожлантиришга тайёрмиз, — деди Бош вазир ўринбосари.
Йиғилиш якунида иштирокчилар ҳамкорликни ривожлантириш ва ўзаро ҳамкорликнинг турли соҳаларида икки томонлама савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор ҳужжатлар ва битимларни имзоладилар.
Қозоғистон-Швейцария ишбилармонлар кенгаши 2012 йилда икки мамлакат ишбилармон доиралари ўртасида ҳамкорликни ривожлантириш учун ташкил этилган мувофиқлаштирувчи ва маслаҳат органидир.
Қозоғистон-Швейцария ишбилармонлар кенгашининг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:
- савдо ва инвестициявий ҳамкорликни мустаҳкамлаш;
- Қозоғистон ва Швейцария бизнеслари ўртасида тўғридан-тўғри алоқа ва ахборот алмашинувини қўллаб-қувватлаш;
- савдо-иқтисодий ҳамкорликка тўсқинлик қилувчи омилларни бартараф этиш;
- бизнес муҳитини яхшилаш бўйича тавсиялар тайёрлаш.
Ҳамкорликнинг устувор йўналишлари: энергетика, машинасозлик, ИТБ ва кадрлар тайёрлаш, саноат ва маиший чиқиндиларни бошқариш, фармацевтика, темир йўл транспорти.