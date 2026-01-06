19:38, 06 Январь 2026 | GMT +5
Швейцария Федерал кенгаши Мадуронинг активларини музлатди
ASTANA. Kazinform — Швейцария Федерал кенгаши Венесуэла президенти Николас Мадуронинг барча активларини музлатганини муълим қилди, деб хабар берди Синьхуа ахборот агентлиги.
Баёнотда таъкидланишича, тегишли федерал қонунга асосланиб, Швейцария Н. Мадуро ва у билан боғлиқ бошқа шахсларга тегишли барча активларни музлатиш тўғрисида қарор қабул қилган. Агентлик ушбу чора Венесуэланинг амалдаги ҳукуматининг бирон бир аъзосига таъсир қилмаслигини таъкидлади.
Музлатиш дарҳол кучга киради ва кейинги хабарнома берилгунга қадар тўрт йил давомида амал қилади.
Баёнотда айтилишича, Швейцария Венесуэла атрофидаги воқеаларни диққат билан кузатиб боради ва кескинликни камайтиришга, ўзини тутишга ва халқаро ҳуқуққа тўлиқ риоя қилишга чақиради.