OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:38, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Швейцария Федерал кенгаши Мадуронинг активларини музлатди

    ASTANA. Kazinform — Швейцария Федерал кенгаши Венесуэла президенти Николас Мадуронинг барча активларини музлатганини муълим қилди, деб хабар берди Синьхуа ахборот агентлиги.

    Мадуро
    Фото: РИА Новости

    Баёнотда таъкидланишича, тегишли федерал қонунга асосланиб, Швейцария Н. Мадуро ва у билан боғлиқ бошқа шахсларга тегишли барча активларни музлатиш тўғрисида қарор қабул қилган. Агентлик ушбу чора Венесуэланинг амалдаги ҳукуматининг бирон бир аъзосига таъсир қилмаслигини таъкидлади.

    Музлатиш дарҳол кучга киради ва кейинги хабарнома берилгунга қадар тўрт йил давомида амал қилади.

    Баёнотда айтилишича, Швейцария Венесуэла атрофидаги воқеаларни диққат билан кузатиб боради ва кескинликни камайтиришга, ўзини тутишга ва халқаро ҳуқуққа тўлиқ риоя қилишга чақиради.

    Теглар:
    Швейцария Венесуэла Жаҳон Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!