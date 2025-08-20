Швецияда оғирлиги 672 тонна бўлган черков янги жойга кўчирилади
ASTANA. Kazinform – Швециянинг Кируна шаҳрида 1912 йилда қурилган черков биноси бутунлай бошқа жойга кўчирилади. Оғирлиги 672 тонна бўлган объект улкан ғилдиракли платформага жойлаштирилади ва беш километр йўл босиб ўтади, деб хабар беради BBC.
Мутахассисларнинг айтишича, кўчириш икки кун давом этади, чунки кортеж соатига максимал 500 метр тезликда ҳаракатланади.
113 йиллик тарихга эга черковни бошқа жойга кўчириш зарурати бир асрдан кўпроқ вақтдан бери давом этаётган темир рудаларини қазиб олиш натижасида чўкиш хавфи туфайли юзага келган.
Бинонинг баландлиги - 35 метр, кенглиги - 40 метр. Оғирлиги 672 тонна бўлган черков 1950 йилгача қурилган Швециядаги энг чиройли бино сифатида тан олинган.
Қурилганидан бери у Швециянинг шимолий қисмининг рамзи ва асосий диққатга сазовор жойига айланди. Кируна шаҳри Арктика доирасидан 145 километр шимолда жойлашган.