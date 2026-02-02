Швеция полицияси 13 ёшли ўсмирларни қамоққа олишга қарши чиқди
АSTANА. Kazinform — Швеция полицияси ҳукуматнинг жиноий жавобгарлик ёшини 13 ёшга тушириш ва шу ёшдаги ўсмирларни қамоққа олиш тўғрисидаги таклифини қўллаб-қувватлашдан бош тортди. Бу ҳақда АЗЕРТАДЖ хабар берди.
Полициячилар бу чора жиноий гуруҳларнинг ўзларидан кичик болаларни жалб қила бошлашига олиб келиши мумкин, деб ҳисоблайди.
Миллий полиция бошлиғининг ўринбосари Стефан Гектор вазиятни дилемма деб атади ва ақлли инсон 13 ёшли болаларни қамоқда кўришни истамаслигини, аммо жамият зўравонлик жиноятларидан ҳимояга муҳтожлигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, полициянинг салбий муносабатининг асосий сабабларидан бири жиноятнинг янада "ёшариши" хавфи бўлди. Ҳукуматнинг таклифи бошқа идоралар, жумладан, прокуратура ва жазони ижро этиш хизмати танқидига учради.
Бош вазир Ульф Кристерссон ҳукумат таклиф этган чораларнинг мураккаблиги ва тушунарсизлигига қарамай, гуруҳли зўравонликнинг ўсишига қарши қатъий курашиш ниятида эканини маълум қилди.
Мавзу 13 мингга яқин одам қатнашган гуруҳли зўравонликка қарши оммавий намойиш ва болаларни ёллаш масаласида асосий эътиборда бўлди. Тадбирда сиёсатчилар, ҳокимият вакиллари ва ҳалок бўлганларнинг қариндошлари сўзга чиқди. Улар болалар ва ўсмирларни жиноятга жалб қилишдан ҳимоя қилиш учун жамоатчилик масъулиятини ошириш ва профилактика ишларини яхшилаш зарурлигини таъкидлади.
«Қўшниларингизга боринг. Болаларингизнинг дўстларини билинг — айниқса, қийин бўлиб кўринганларни уйга таклиф қилинг. Иштирок этинг, яқин бўлинг. Ҳар доим фарзандининг тарбияси билан шуғуллана олмайдиган ота-оналар бўлади, шунинг учун жамоат хавфсизлиги тармоғининг ишлаши жуда муҳим», — деди тасодифий отишмада ҳалок бўлган боланинг онаси ўз сўзида.
Эслатиб ўтамиз, Швеция мактабларида мобил телефонларга тақиқ жорий этилди.