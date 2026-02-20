Швеция мактаблари гаджетлардан кўра китобларга устувор аҳамият беради
ASTANА. Кazinform — Швеция мактаблари анъанавий ўқитиш усулларига, хусусан, қоғоз китобларни ўқитишга қайтмоқчи. Бу қадам iPad ва ноутбуклардан фойдаланганда ўқиш даражасининг пасайиши кузатилганидан кейин амалга оширилди, деб хабар беради Кazinformнинг Брюсселдаги мухбири.
Энди диққат марказида босма дарсликлардан кўпроқ фойдаланиш, қўлда ёзиш кўникмаларини ривожлантириш ва болалар боғчаси даражасида экран олдида вақтни қисқартириш бор. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу чора ўқиш кўникмаларини яхшилашга ёрдам беради.
Баъзи ўқитувчиларнинг таъкидлашича, ўқувчилар тобора кўпроқ қоғоз китоблар ва ўқув материалларини сўрашмоқда, чунки улар ноутбуклар билан ишлашдан кўра маълумотни тезроқ ўрганадилар ва эслайдилар.
Бу синфда технологияларни тўлиқ тақиқлашни англатмайди: рақамли қурилмалар ҳали ҳам қўлланилади, аммо ҳукумат китоблар ва ўқув материалларини сотиб олиш учун миллионлаб крон ажратмоқда, деб хабар беради BBC.
2000 ва 2010-йилларда Швеция мактаблари китобларни ноутбук ва iPadлар билан алмаштирди. Мақсад ўқувчиларни рақамли ҳаётга тайёрлаш эди, аммо натижа аксинча бўлди.
2000-йилларда Швеция Европада саводхонлик даражаси энг юқори кўрсаткичлардан бирига эга бўлган бўлса-да, у ҳали ҳам пасайиб бормоқда.
Бир неча йиллик ёмон натижалардан сўнг, PISA (ўқиш, математика ва табиий фанлар бўйича халқаро тест) бўйича 15 ёшли ўқувчиларнинг баллари 2012 йилда энг паст даражага етди.
Энди дарсликлар синфга қайта киритилди ва ўқиш баллари яна яхшиланмоқда. 10 ёшли ўқувчилар учун миллий ўқиш танлови бошланди ва энг кўп китоб ўқиган синф совринларни ютиб олади.
Швеция ҳукумати рақамли ўқув воситаларидан фақат улар ўқув жараёнини қўллаб-қувватлаган тақдирдагина фойдаланиш керак, деб ҳисоблайди.
Анъанавий ўқув воситалари ўқувчилар ва ўқитувчилар учун муҳим, аммо кўплаб мактабларда ҳали ҳам зарур дарсликлар етишмайди. 2023 йилда ҳукумат мактаблар ва болалар боғчалари учун дарсликлар ва ўқув қўлланмаларини сотиб олиш учун янги давлат субсидиясини жорий этди. 2023 йилда жами 685 миллион швед кронаси, 2024 йилда 658 миллион ва 2025 йилда 755 миллион швед кронаси ажратилган. 2026 йилдан бошлаб ҳар йили 555 миллион швед кронаси ажратилиши режалаштирилган.
2028 йилда янги мажбурий мактаб дастурлари жорий этилади ва ўқитувчиларни қўллаб-қувватлаш учун дарсликлар ва ўқув қўлланмалари керак бўлади. Шунинг учун ҳукумат 2028 йил учун дарсликлар ва ўқув қўлланмаларини сотиб олиш учун қўшимча 500 миллион швед кронаси ажратди.
Эслатиб ўтамиз, Швеция мактабларида мобил телефонларга тақиқ жорий этилди.