Швед матбуотида Трампга қизиқиш маҳаллий сиёсатчилардан юқори
ASTANA. Kazinform – АҚШ президенти Дональд Трамп Швеция медиа маконида энг кўп тилга олинаётган шахслардан бири бўлиб қолмоқда. Унинг илк президентлик даврида ҳам бир неча йил давомида оммавий ахборот воситаларининг асосий эътиборида бўлган эди, ҳозир эса яна шу ўринга қайтди, деб ёзади AZƏRTAC.
Retriever тадқиқот компанияси TT ахборот агентлиги буюртмаси билан ўтказган таҳлилига кўра, 2025 йил январидан июлигача Трампнинг номи 125 минг марта тилга олинган. Бу кўрсаткич Швециядаги барча партия етакчилари ҳақида айтилган сондан икки баробар кўп.
Масалан, Швеция бош вазири Ульф Кристерссон ҳақида шу вақт ичида тахминан 25 мингта мақола чоп этилган. Барча швед партия етакчилари ҳақида умумий ҳисобда 51 минг материал нашр этилган.
Гетеборг университети медиа таҳлилчиси Мария Грусселнинг таъкидлашича, бу ҳолат Трампнинг жаҳон сиёсатдаги таъсири ва ўзига хос, равшан нутқ услуби билан боғлиқ. Унинг ижтимоий тармоқлардаги фаоллиги ва кескин баёнотлари уни доимий равишда янгиликлар марказида ушлаб туради.
“У жуда поляризация қилувчи шахс – Трамп ҳақидаги фикрлар ё қора, ё оқ. У ўз фикрини очиқ айтади ва мутлақо «сабрли» швед сиёсатчисига ўхшамайди. Швеция сиёсатчилари эса АҚШ сиёсатчилари билан солиштирганда кўпинча эътибордан четда қолади. Ҳатто айрим швед сиёсатчилари Трампнинг нутқ услубини такрорлашга ҳаракат қилади”, – дейди Груссел.
Тадқиқотчига кўра, бундай «ахборот устунлиги» швед сиёсатчилари учун жамият эътиборини жалб этишни қийинлаштиради. У Трампнинг ҳаракатларини чуқурроқ таҳлил қилишга, фақат сўзларини такрорламай, ОАВга масъулият билан ёндашишга чақирди.