Шимолий Кореялик аёл футболчилар Жанубий Кореяга илк марта ташриф буюради
ASTANA. Kazinform – КХДРнинг "Нэгохян" аёллар футбол клуби Жанубий Кореяда илк марта ўйин ўтказади, деб хабар беради Yonhap News Agency.
20 майда жамоа Осиё аёллар чемпионлар лигаси ярим финалида «Сувон ФК Аёллар” жамоаси билан тўқнаш келади. Ўйин Сеулдан тахминан 30 километр жанубда жойлашган Сувон шаҳрида бўлиб ўтади.
Бу – КХДР аёллар клубининг Жанубий Кореяда ўйнайдиган биринчи ўйини. «Нэгохян» делегацияси 27 нафар ўйинчи ва 12 нафар мураббийлар штабидан иборат. Жамоа 17 майда Пекин орқали Инчхон халқаро аэропортига етиб келади.
Турнирнинг гуруҳ босқичида «Нэгохян» «Сувон ФК” жамоасини 3:0 ҳисобида мағлуб этган эди. Чорак финалда жамоа шунингдек, Вьетнамнинг «Хошимин Сити» клубини 3:0 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этган.
Клуб таркибида КХДР терма жамоаси сафида FIFA ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатларида ғалаба қозонган футболчилар бор — 2024 йилда 20 ёшгача бўлганлар ўртасида ва 2025 йилда 17 ёшгача бўлганлар ўртасида.
Шу куни бўлиб ўтадиган иккинчи ярим финалда Австралиянинг «Мельбурн Сити» ва Япониянинг «Ниппон ТВ Токио Верди Белеза» жамоалари иштирок этади. Турнир финали 23 майда Сувондаги мазкур стадионда бўлиб ўтади.