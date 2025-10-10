Шавкат Мирзиёев Бухорода «Марказий Осиё-Россия» саноат маркази ташкил этишни таклиф қилди
Сўз аввалида Шавкат Мирзиёев ҳудудлар ўртасидаги стратегик шериклик юқори босқичга кўтарилганини таъкидлаб, “Марказий Осиё — Россия” формати муҳимлигини таъкидлади.
«Россия биз учун асосий стратегик ҳамкор ва иттифоқчи бўлиб қолади. Бизни умумий тарих, кўп асрлик ришталар, халқларимизнинг маданий яқинлиги бирлаштириб туради. Шу нуқтаи назардан, геосиёсий кескинликлар, юзага келиши мумкин бўлган инқирозлар ва янги чақириқлар “Марказий Осиё – Россия” форматининг аҳамиятини оширди», — деди Ўзбекистон раҳбари.
Шавкат Мирзиёев мазкур формат доирасида 2027 йилгача бўлган қўшма ҳаракатлар режасини янгилаш зарурлигини таъкидлади. Шу билан бирга, расмий Тошкент чуқур ўрганиш орқали муҳим йўналишларни аниқлаш ва тегишли “Йўл хариталари”ни ишлаб чиқишни таклиф қилди.
Шунингдек, Ўзбекистон Президенти топшириқларнинг ўз вақтида бажарилиши, йирик лойиҳаларнинг тез ва сифатли амалга оширилишини таъминлаш мақсадида Бош вазир ўринбосарлари даражасида Мувофиқлаштирувчи кенгаш тузиш ташаббуси билан чиқди.
«Марказий Осиё Россия билан иқтисодий ҳамкорликни чуқурлаштиришдан манфаатдор. Биз ушбу йўналишга устувор аҳамият берамиз ва биргаликда ишлашга тайёрмиз. Шу боис таклиф этилаётган Мувофиқлаштирувчи кенгаш доирасида товар айланмасини оширишга қаратилган чора-тадбирлар комплексини ишлаб чиқишни мақсадга мувофиқ деб биламиз. Бунинг учун асосий эътиборни товарларни ўзаро бозорларга олиб чиқиш ва божхона тартиб-таомилларини оптималлаштиришга қаратиш зарур», – деди Ўзбекистон Президенти.
Унинг айтишича, бу борадаги ҳамкорликни ривожлантириш учун Бухоро шаҳрида “Марказий Осиё – Россия” саноат хаби ташкил этиш зарур. Расмий Тошкент уни ҳар томонлама қўллаб-қувватлайди.
Ўзбекистон раҳбари энергетика соҳасидаги ҳамкорликка ҳам алоҳида эътибор қаратди. Шавкат Мирзиёевнинг сўзларига кўра, қўшма лойиҳалар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун “Марказий Осиё ва Россия ўртасидаги энергетик шериклик” комплекс дастурини қабул қилиш зарур.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иккинчи “Марказий Осиё – Россия” саммитида иштирок этар экан, бир қатор муҳим ташаббуслар билан чиққан эди.
Муаллиф: Алихан Асқар