Шарқий Қозоғистон вилоятида 55 миллиард тенгелик 15 та лойиҳани ишга туширишга тайёргарлик кўрилмоқда
ASTANA. Kazinform — Шарқий Қозоғистон вилоятида янги инвестиция контури ишлаб чиқилмоқда. Ҳудудий портфел ҳозирда 1 триллион тенгедан ортиқ қийматга эга 81 та лойиҳани ўз ичига олади, улардан 64 таси фаол равишда амалга оширилмоқда. Бу йил 55 миллиард тенгелик яна 15 та лойиҳа ишга туширилади, бу эса 400 дан ортиқ иш ўринларини яратади. Бу ҳақда Шарқий Қозоғистон вилояти ҳокими Нуримбет Сақтағанов Астанада бўлиб ўтган брифингда маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Вилоят ҳокимининг сўзларига кўра, сентябрь ойида бўлиб ўтган “Алтай Инвест” форуми инвестиция саъй-ҳаракатларига сезиларли туртки бўлди ва Шарқий Қозоғистон вилоятининг динамик ривожланаётган инвестиция платформаси мақомини тасдиқлади.
— Тадбирда 10 та мамлакатдан 300 дан ортиқ иштирокчи иштирок этди, натижада 740 миллиард тенгелик 40 та меморандум имзоланди, — деб таъкидлади Сақтағанов Марказий коммуникациялар хизматида.
Кон-металлургия комплексини ривожлантириш инвестиция стратегиясида алоҳида ўрин тутади.
— Шу мақсадда биз Ново-Лениногорское, Долинное ва Чекмар конларини, шунингдек, бошқа қидириб топилган ресурсларни фаол равишда ўзлаштиришни режалаштирмоқдамиз, — деди ҳоким. — Кейинги навбатда Тарбағатай туманида кончилик ва қайта ишлаш заводи ва Улан туманида «Алатау Литий» ва Крида Корпорейшн компанияларини қуриш лойиҳаларини амалга ошириш бор.
Вилоят ҳокимлигининг маълумотларига кўра, ҳудудда хомашё қазиб олиш саноат усуллари ёрдамида ҳам ривожлантирилмоқда. Бу илгари эришиб бўлмайдиган захираларни муомалага чиқариш ва эски чиқиндихоналардан қимматбаҳо металларни ажратиб олиш имконини беради.
Шарқий Қозоғистон атом энергияси учун етакчи ёқилғи етказиб берувчиси сифатидаги мавқеини мустаҳкамлашни режалаштирмоқда.
— "Улби-ТВС" аллақачон ёқилғи йиғиш ишлаб чиқариш бўйича лойиҳавий қувватига етди, — деди Нуримбет Сақтағанов.